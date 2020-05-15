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Происшествия

Украинец в Польше пытался возродить смертельно опасную игру "Синий кит"

19:59 15 мая 2020
синий кит
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Польше в городе Познань полиция задержала 24-летнего украинца. Его обвиняют в попытке возродить смертельно опасную игру «Синий кит» и вовлечь в нее местных подростков.

Общаться с потенциальными игроками и раздавать им опасные задания мужчина планировал через социальную сеть «ВКонтакте», популярную у местной русскоязычной и украиноязычной общин. Была создана закрытая группа в социальной сети, куда активно привлекались участники.

К тому моменту, когда деятельностью обновленного «Синего кита» заинтересовалась полиция, некоторые участники уже дошли до стадии нанесения себе увечий. Как сообщает TVP3, у вовлеченной в «игру» девушки украинского происхождения были обнаружены характерные следы на теле, свидетельствующие о выполнении заданий куратора.

Задержанному мужчине инкриминируют подстрекательство несовершеннолетних к опасным занятиям, членовредительству и самоубийству. Полиция будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Напомним, организаторы суицидальных сообществ в соцсетях маскировали их под безобидными названиями, в том числе использовалось словосочетание «Синий кит». Согласно правилам игры, кураторы принуждали подростков наносить себе телесные повреждения, а в финале требовали совершить самоубийство. Не всех администраторов таких сообществ удалось привлечь к ответственности. Некоторые смогли избежать наказания.

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Украинец в Польше пытался возродить смертельно опасную игру "Синий кит"

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