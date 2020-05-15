Экс-футболист «Динамо» Алиев проведет боксерский поединок: названо имя соперника (видео)

Спорт

Бывший футболист киевского «Динамо», московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев, получивший нагоняй от бывшей жены за откровения о сексе втроем, готовится дебютировать на боксерском ринге.

Алиев примет участие в пятом сезоне шоу «Битва», поединки которого будут транслироваться на одноименном Youtube-канале. Свой первый бой, который состоится в пятницу, 29 мая, экс-футболист проведет против актера и модели Никиты Вакулюка.

Отметим, что о своем участии в шоу Александр сообщил в середине апреля, после чего приступил к активным тренировкам.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Алиев жестко ответил на критику бывшего партнера по сборной Украины Евгения Левченко.

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