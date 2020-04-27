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Алиев получил нагоняй от бывшей жены, рассказав о сексе втроем при детях: видео взорвало сеть
Экс-футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев вновь попал в скандальную историю.
Общаясь в прямом эфире в Instagram с эффектной блондинкой, спортсмен утвердительно ответил на вопрос, был ли у него секс втроем. Это не понравилось его бывшей жене Татьяне, с которой они продолжают жить вместе, хоть и состоят в разводе, и между бывшими супругами завязалась перепалка, где никто из них не подбирал выражений, несмотря на присутствие детей в помещении.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!
Отметим, что Александр и Татьяна были женаты с 2007 года. В браке у пары родились двое детей — дочь Алина и сын Артем, также футболист воспитывал сына жены от первого брака. Развелись супруги со скандалом в 2016 году.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Алиев обматерил полицейских, остановивших его автомобиль.
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