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Спорт

Алиев получил нагоняй от бывшей жены, рассказав о сексе втроем при детях: видео взорвало сеть

11:22 27 апреля 2020 133
Александр Алиев
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Экс-футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев вновь попал в скандальную историю.

Общаясь в прямом эфире в Instagram с эффектной блондинкой, спортсмен утвердительно ответил на вопрос, был ли у него секс втроем. Это не понравилось его бывшей жене Татьяне, с которой они продолжают жить вместе, хоть и состоят в разводе, и между бывшими супругами завязалась перепалка, где никто из них не подбирал выражений, несмотря на присутствие детей в помещении.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Отметим, что Александр и Татьяна были женаты с 2007 года. В браке у пары родились двое детей — дочь Алина и сын Артем, также футболист воспитывал сына жены от первого брака. Развелись супруги со скандалом в 2016 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Алиев обматерил полицейских, остановивших его автомобиль.

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