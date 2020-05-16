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Спорт

Футболист сборной Украины стал чемпионом Бельгии

8:15 16 мая 2020
Эдуард Соболь
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Генеральная ассамблея бельгийской лиги приняла окончательное решение о досрочном завершении футбольного сезона в стране из-за пандемии коронавируса. Чемпионом Бельгии 16-й раз в истории стал «Брюгге», цвета которого с лета прошлого года защищает футболист сборной Украины Эдуард Соболь (заодно клуб получил прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов).

Вице-чемпионом страны признан «Гент», в котором играют три подопечных Андрея Шевченко — Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун. «Бронза» бельгийского первенства досталась «Шарлеруа».

Кстати, как сообщает Voetbalkrant, «Брюгге» в ближайшее время намерен выкупить контракт 25-летнего Соболя у «Шахтера», но пока не может согласовать с дончанами сумму трансфера. Как отмечает издание, донецкий клуб готов продать защитника сборной Украины за 4 млн евро, которые прописаны в арендном соглашении Соболя. Однако бельгийцы, в прошлом сезоне не пустившие в Лигу чемпионов киевское «Динамо», рассчитывают сбить цену до 3 млн евро.

Отметим, что Соболь, в активе которого 14 матчей и одна голевая передача в футболке сборной Украины, добыл пятый титул в карьере. Ранее в составе «Шахтера» он стал двукратным чемпионом Украины и выиграл национальный Кубок, а со «Славией» завоевал Кубок Чехии.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом Бельгии в составе «Генка» стал футболист сборной Украины Руслан Малиновский, который позже был продан в итальянскую «Аталанту».

Добавим, что в Европе, кроме бельгийского, из-за пандемии COVID-19 досрочно завершены также чемпионаты Франции, Нидерландов и Кипра.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая.

Фото ФК «Брюгге»

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