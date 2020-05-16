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В Украине зафиксировали рекордное число выздоровевших от коронавируса за сутки
В Украине за последние сутки подтверждено выздоровление от коронавирусной инфекции 433 человек. Это наибольшее число выздоровевших за день с начала пандемии. Такие данные привел на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
В целом, по сведениям Минздрава, выздоровели от болезни 4906 жителей Украины. Наибольшее число активных случаев все еще наблюдается в Черновицкой области и Киеве. По числу новых заболевших также лидируют Буковина и столичный регион. Всего за сутки было проведено 8960 исследований методами ПЦР.
Напомним, в Украине вступил в силу закон о массовом тестировании на коронавирус людей из групп риска. Кроме пациентов с симптомами и контактных лиц, протестируют полицейских, бойцов Нацгвардии, медработников, всех занятых в противоэпидемических мероприятиях.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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