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Украина

В Украине зафиксировали рекордное число выздоровевших от коронавируса за сутки

9:48 16 мая 2020
коронавирус
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Украине за последние сутки подтверждено выздоровление от коронавирусной инфекции 433 человек. Это наибольшее число выздоровевших за день с начала пандемии. Такие данные привел на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

В целом, по сведениям Минздрава, выздоровели от болезни 4906 жителей Украины. Наибольшее число активных случаев все еще наблюдается в Черновицкой области и Киеве. По числу новых заболевших также лидируют Буковина и столичный регион. Всего за сутки было проведено 8960 исследований методами ПЦР.

Напомним, в Украине вступил в силу закон о массовом тестировании на коронавирус людей из групп риска. Кроме пациентов с симптомами и контактных лиц, протестируют полицейских, бойцов Нацгвардии, медработников, всех занятых в противоэпидемических мероприятиях.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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