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Обнародованы результаты вскрытия погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта: что стало известно (фото)
Департамент судебно-медицинского эксперта-коронера округа Лос-Анджелес опубликовал результаты вскрытия всех жертв крушения вертолета, в котором 26 января погибли легенда НБА Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек.
В отчете говорится, что все жертвы авиакатастрофы, произошедшей в условиях сильного тумана, скончались мгновенно в результате сильного удара. Причина смерти — несчастный случай.
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Кроме того, как сообщает TMZ, проведенное вскрытие не показало наличие алкоголя или наркотиков в крови пилота вертолета Ары Зобаяна. Токсикологи проверили кровь пилота на наличие кокаина, метамфетамина, фентанила, марихуаны и алкоголя.
Пилот разбившегося вертолета Ара Зобаян
Напомним, что церемонию прощания с Коби Брайантом и его дочерью 24 февраля на домашней арене «Лос-Анджелес Лейкерс» посетили более 20 тысяч человек.
А еще до этого вдова легенды «Лейкерс» Коби Брайанта подала иск в суд на компанию Island Express, которой принадлежал разбившийся вертолет. В иске Ванесса Брайант утверждает, что компания нарушила правила допуска воздушного судна в полет, а также обвиняет пилота в том, что он не оценил условия полета и допустил халатность, приведшую к гибели людей.
В свою очередь представитель пилота Ары Зобояна, управлявшего вертолетом в тот злосчастный день, утверждает, что виновниками крушения стали находившиеся на борту пассажиры.
«Любые травмы и ущерб, причиненные истцам и другим погибшим, были полностью или частично вызваны небрежностью или ошибками истцов и других погибших. Истцы знали о сопутствующих рисках и добровольно пошли на них. Эта халатность стала причиной предполагаемого ущерба, за который ответчик не несет никакой ответственности», — говорится в заявлении представителя пилота.
Напомним, что за годы выступлений в «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (в 2000-м, 2001-м, 2002-м, 2009-м и 2010-м), а в составе сборной США он дважды завоевал «золото» Олимпийских игр (в 2008-м и 2012-м). Свою звездную карьеру «Черная Мамба» завершил в 2016 году.
У легендарного баскетболиста осталось три дочери — 17-летняя Наталия, 3-летняя Бьянка и родившаяся 20 июня прошлого года Капри.
Коби Брайант с семьей
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Коби Брайанта и его дочь тайно похоронили в пригороде Лос-Анджелеса.
Фото Instagram384
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