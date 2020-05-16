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Спорт

Врач победителя Евролиги ЦСКА умер в 44 года от осложнений коронавируса

17:19 16 мая 2020
Роман Абжелилов
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Врач действующего победителя Евролиги, знаменитого российского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов умер в 44 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Он был госпитализирован 1 мая, однако, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. У доктора остались жена и двое детей.

«Сегодня не стало нашего доброго и всегда отзывчивого друга, коллеги, блестящего доктора и отличного семьянина Романа Абжелилова. Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией.

Роме было 44 года. У него остались жена и двое детей.

Покойся с миром, друг. Глубочайшие соболезнования родным и близким от всех армейцев, и всех тех, кому Роман помог справиться с проблемами со здоровьем. Он был прекрасным человеком и всеобщим любимцем… Это большая потеря для всех нас", — говорится в сообщении пресс-службы баскетбольного клуба ЦСКА (Москва).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионат Украины по баскетболу досрочно завершили из-за пандемии COVID-19.

Фото cskabasket.com

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