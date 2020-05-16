Украина

Следком России нашел украинский след в провокациях с Гитлером и Гиммлером на сайтах "Бессмертного полка"

В России вышли на след тех лиц, из-за которых в базу данных «Бессмертный полк» были внесены нацистские преступники. Речь идет о появлении в базе Генриха Гиммлера и Адольфа Гитлера под вымышленными именами.

Сначала следственный комитет РФ намекал, что базу ветеранов-героев испортили иностранцы. Теперь следствие пришло к выводу, что действовали россияне — жители Перми, Самары, Волгограда, Ульяновска. Подозреваемые допрошены, у них проведены обыски.

Тем не менее следком РФ не откинул полностью версию об «украинском следе». Более ранние попытки поправить базу «Бессмертный полк» российские следователи пытаются приписать гражданам Украины и Эстонии. Объявлен их розыск.

Напомним, в базу данных «Бессмертный полк» неизвестные внесли Гиммлера под именем Василия Алексеева. Параллельно в «Банк памяти» был внесен некий «Гитле Адоль Алоисо», участник войны. А в Челябинске в базу ветеранов проникло отредактированное фото молодого Гитлера, озаглавленное «Владимир Владимирович Сумин».



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