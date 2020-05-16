- 14:45 Следком России нашел украинский след в провокациях с Гитлером и Гиммлером на сайтах "Бессмертного полка"
- 14:06 Пожилая жительница Полтавы пешком отправилась в Киев, потому "надо было срочно"
- 14:05 «Боруссия» Д. — «Шальке»: где смотреть онлайн матчи немецкой бундеслиги 16 мая
- 14:01 «У жены случился инсульт, требовалась срочная операция, — и тут у нее выявили коронавирус»
- 13:54 Коррупция в вузе или личные обстоятельства: в Одессе расследуют самоубийство студента медуниверситета
- 13:50 В Киеве за сутки резко выросло число инфицированных COVID-19
- 13:25 Италия открывает границы для туристов: названа дата
- 13:17 «Не надо делать трагедии из смерти 200 человек»: глава украинского биатлона удивил заявлением о коронавирусе
- 12:34 Больницы не информируют о всех случаях COVID-19 среди медиков — Ляшко
- 12:20 У киевлян две недели не будет горячей воды: в каких районах начались массовые отключения
- 12:14 Узнайте, к чему готовиться: гороскоп на 17 мая для всех знаков зодиака
- 12:05 Американские полицейские пересаживаются на украинские электробайки
Следком России нашел украинский след в провокациях с Гитлером и Гиммлером на сайтах "Бессмертного полка"
В России вышли на след тех лиц, из-за которых в базу данных «Бессмертный полк» были внесены нацистские преступники. Речь идет о появлении в базе Генриха Гиммлера и Адольфа Гитлера под вымышленными именами.
Сначала следственный комитет РФ намекал, что базу ветеранов-героев испортили иностранцы. Теперь следствие пришло к выводу, что действовали россияне — жители Перми, Самары, Волгограда, Ульяновска. Подозреваемые допрошены, у них проведены обыски.
Тем не менее следком РФ не откинул полностью версию об «украинском следе». Более ранние попытки поправить базу «Бессмертный полк» российские следователи пытаются приписать гражданам Украины и Эстонии. Объявлен их розыск.
Напомним, в базу данных «Бессмертный полк» неизвестные внесли Гиммлера под именем Василия Алексеева. Параллельно в «Банк памяти» был внесен некий «Гитле Адоль Алоисо», участник войны. А в Челябинске в базу ветеранов проникло отредактированное фото молодого Гитлера, озаглавленное «Владимир Владимирович Сумин».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Коррупция в вузе или личные обстоятельства: в Одессе расследуют самоубийство студента медуниверситета
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.