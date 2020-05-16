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Происшествия

Матроса, напавшего с ножом на сослуживца и полицейского в Одессе, проверяют на вменяемость

17:36 16 мая 2020
матрос напал на сослуживца в Одессе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Задержанный в Одессе военнослужащий ВМС, ранивший в ночь на 15 мая ножом сослуживца на территории военного склада, может страдать расстройством психики.

Об этом «ФАКТАМ» сообщил представитель военной прокуратуры Одесского гарнизона, которая осуществляет процессуальное руководство в начатом уголовном производстве.

По его данным, инцидент произошел на территории складов военно-морской базы «Юг», расположенных на улице Василя Стуса. Матрос, 1996 года рождения, напал на дежурившего в суточном наряде 20-летнего сослуживца по роте (тоже матроса) и нанес ему ножевые ранения.

«В настоящее время задержанный помещен в специализированное отделение Военно-медицинского клинического центра Южного региона Украины (располагается в Одесса. — Авт.). Врачи устанавливают его психическое состояние, потому что есть основания полагать, что молодой человек страдает расстройством психики», — сказал сотрудник прокуратуры.

Подозреваемый — в таком качестве пока проходит виновник ЧП — родом из Хмельницкой области, на срочную службу был призван в ноябре минувшего года.

Сейчас решается вопрос о предъявлении ему подозрения, подробности и обстоятельства случившегося еще устанавливаются.

В прокуратуре также уточнили, что в настоящее время жизни потерпевшего матроса ничего не угрожает, он находится под наблюдением медиков. Что касается полицейского, которого также ударил ножом нападавший, то его жизнь спас бронежилет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП на территории воинской части в Киеве: в расположении бригады охраны Генштаба был обнаружен застреленным военнослужащий.

Открыто производство по ч. 2 ст. 406 (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности) Уголовного кодекса Украины. Расследованием занимается территориальное подразделение Государственного бюро расследований Украины.

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