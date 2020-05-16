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Спорт

Холанда покрыли матом — он забил: «Боруссия» в матче чемпионата Германии разгромила «Шальке» (фото, видео)

19:32 16 мая 2020
Боруссия Д&nbsp;— Шальке
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В субботу, 16 мая, немецкая бундеслига первой из топ-пятерки европейских чемпионатов (вернее — топ-четверки, поскольку чемпионат Франции завершен досрочно) возобновила состязания во время пандемии коронавируса.

В центральном поединке 29-го тура дортмундская «Боруссия» разгромила при пустых трибунах в рурском дерби «Шальке» — 4:0 (дортмундцы не побеждали принципиального соперника с разницей в четыре мяча с 1966 года!). Первый после рестарта чемпионата Германии гол забил норвежский талант Эрлинг Холанд, который после перехода из «Зальцбурга» отличился 10 (!) раз в девяти поединках за дортмундский клуб.

К слову, перед тем, как Холанд на 29-й минуте открыл счет в матче, защитник «Шальке» Жан-Клер Тодибо обматерил нападающего «Боруссии» (это при пустых трибунах было хорошо слышно телезрителям). Эрлинг в ответ лишь улыбнулся и вскоре наказал соперника точным ударом. Причем празднование голов теперь в бундеслиге особенное — бесконтактное.

Отметим, что еще в одном поединке игрового дня соперник «Шахтера» в Лиге Европы «Вольфсбург» увез гостевую победу с пустого стадиона «Аугсбурга» — 2:1.

Положение лидеров: 1. «Бавария» — 55 очков (25 матчей); 2. «Боруссия» Д. — 54 (26); 3. «Лейпциг» — 51 (26); 4. «Боруссия» М. — 49 (25); 5. «Байер» — 47 (25); 6. «Вольфсбург» — 36 (26).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Эрлинг Холанд в 5 лет установил мировой рекорд.

Фото Twitter ФК «Боруссия»

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