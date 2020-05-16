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Спорт

У первого футболиста в России обнаружили коронавирус

8:14 17 мая 2020
Джефферсон Фарфан
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В московском «Локомотиве», уволившем главного тренера Юрия Семина, подтвердили информацию о том, что нападающий «железнодорожников» Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом. Перуанец стал первым футболистом российской премьер-лиги, у которого обнаружен COVID-19.

«Три дня назад Фарфан почувствовал головную боль и слабость. Появились кашель и температура. Компьютерная томография легких показала изменения, свойственные для вирусной пневмонии. Был поставлен диагноз вирусная пневмония и взят мазок. На тестирование ушло три дня. В субботу оно показало положительный результат на COVID-19. Мы начали активное лечение. Надеемся, что через три-четыре недели Джефф возобновит тренировки», — приводит слова врача «Локомотива» Никиты Карлицкого официальный сайт российского клуба.

Отметим, что 35-летний Фарфан, выступающий за «Локомотив» с 2017 года, находится в Москве на самоизоляции. В нынешнем сезоне форвард сборной Перу не провел за «Локомотив» ни одного матча, поскольку восстанавливается после тяжелой травмы колена, полученной летом 2019 года на Кубке Америки. В составе «Локомотива» он стал чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и выиграл национальный Суперкубок.

Напомним, что российская премьер-лига, прерванная из-за пандемии коронавируса, возобновит состязания 21 июня.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич завоевал с «Ротором» путевку в элитный российский дивизион.

Фото championat.com

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