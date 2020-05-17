Происшествия

Отвлекли продавца и забрали все деньги: в сеть попало видео с наглыми грабителями в харьковском магазине

В Харькове группа наглых грабителей отвлекла продавца в магазине и совершила кражу. Момент преступления попал на видео.

«Ограбили магазин! На Ледном по улице Марии Кисляк, 113, малолетки снесли магазин. Может кто узнает грабителей», — говорится в сообщении Facebook-сообщества «Харьков 1654».

В сети активно обсуждают инцидент.

«Вот почему в каждом магазине нужен охранник, и не важно маленький он или большой!» — написала одна из пользователей Facebook в комментариях к видео.

«Все как всегда, Ледное оно такое, обычные леднянские рог. ли», «Это начало последствий вирусов, а говорят вторая волна будет, тогда негодяи вообще будут срывать все с людей, безнаказанность, все прикрывается нашей полицией», — также отметили в комментариях.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Харькове раскрыли дерзкое ограбление, случившееся 3 мая. В поисках легких денег мужчина напал с ножом на продавщицу овощного киоска на Александровском проспекте. Тяжело ранив женщину в лицо и в живот, грабитель нашел в кармане у жертвы 1500 гривен, и с этой суммой попытался скрыться.

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