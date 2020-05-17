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Соперник Милевского расплакался прямо во время матча (видео)
Состоявшийся накануне матч чемпионата Беларуси по футболу, в котором минский «Энергетик-БГУ» обыграл на своем поле чемпиона страны брестское «Динамо» (2:1), запомнится болельщикам не только неожиданным поражением команды Артема Милевского, но и слезами одного из футболистов.
В разгар поединка игрок «Энергетика-БГУ» Василий Совпель расплакался из-за решения тренера его заменить. 21-летний полузащитник появился на поле в середине второго тайма, однако уже спустя 15 минут наставник сделал обратную замену, поскольку Совпель, по его мнению, неудачно вошел в игру.
Отметим, что победа позволила «Энергетику-БГУ» с 18 очками подняться в турнирной таблице на третье место. А брестское «Динамо», цвета которого, кроме Милевского, защищают еще два украинца — Александр Нойок и дисквалифицированный на пять матчей Евгений Хачериди, с 13 пунктами идет седьмым.
Кстати, солигорский «Шахтер», возглавляемый экс-наставником «Зари» Юрием Вернидубом, после победы над «Славией» (2:0) c 15 очками занимает пятую позицию. У лидирующего в чемпионате Беларуси БАТЭ — 19 очков.
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