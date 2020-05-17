26.58 / 26.80 28.45 / 28.90
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Соперник Милевского расплакался прямо во время матча (видео)

11:09 17 мая 2020
Василий Совпель
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Состоявшийся накануне матч чемпионата Беларуси по футболу, в котором минский «Энергетик-БГУ» обыграл на своем поле чемпиона страны брестское «Динамо» (2:1), запомнится болельщикам не только неожиданным поражением команды Артема Милевского, но и слезами одного из футболистов.

В разгар поединка игрок «Энергетика-БГУ» Василий Совпель расплакался из-за решения тренера его заменить. 21-летний полузащитник появился на поле в середине второго тайма, однако уже спустя 15 минут наставник сделал обратную замену, поскольку Совпель, по его мнению, неудачно вошел в игру.

Отметим, что победа позволила «Энергетику-БГУ» с 18 очками подняться в турнирной таблице на третье место. А брестское «Динамо», цвета которого, кроме Милевского, защищают еще два украинца — Александр Нойок и дисквалифицированный на пять матчей Евгений Хачериди, с 13 пунктами идет седьмым.

Кстати, солигорский «Шахтер», возглавляемый экс-наставником «Зари» Юрием Вернидубом, после победы над «Славией» (2:0) c 15 очками занимает пятую позицию. У лидирующего в чемпионате Беларуси БАТЭ — 19 очков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что девушка Артема Милевского напомнила о себе пикантными фото.

253

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лежал обнаженный в заброшенном доме: в Днепре убили 12-летнего мальчика

Лежал обнаженный в заброшенном доме: в Днепре убили 12-летнего мальчика

Гороскоп

Опасный день: гороскоп на 18 мая для всех знаков зодиака

Найден мертвым китайский посол, который ранее работал в Украине

Найден мертвым китайский посол, который ранее работал в Украине

Путин бессилен, но оставлять Украину в покое не собирается: политолог озвучил прогноз

Путин бессилен, но оставлять Украину в покое не собирается: политолог озвучил прогноз

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер