Спорт

Не попала в пустые ворота: дикий промах футболистки потешил сеть (видео)

Капитан женского футбольного клуба «Неман» (Гродно) Екатерина Дудко потешила сеть своим диким промахом в матче 3-го тура чемпионата Беларуси с юношеской сборной страны U19, выступающей в высшей лиге.

На 6-й минуте голкипер сборной Полина Малаева, пытаясь поймать мяч, ошиблась. Мяч покатился к набегавшей Дудко, но та удивительным образом не смогла поразить пустые ворота.

Справедливости ради отметим, что 28-летняя Екатерина Дудко позже исправила свой промах, поразив ворота соперниц. «Неман» в итоге победил — 2:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что белорусский футболист Василий Совпель расплакался на скамейке запасных.

Фото fcneman. by



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