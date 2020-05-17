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Тайком махнул на родину: известному футболисту выписали рекордный штраф в истории клуба
Руководство испанской «Сельты» оштрафовало нападающего сборной Дании Пионе Систо на 60 тысяч евро за нарушение карантина во время пандемии коронавируса, сообщает Mundo Deportivo. Позже футболист принес извинения руководству и партнерам по команде, но это не спасло его от самого крупного штрафа в истории клуба из Виго.
Напомним, что 25-летний игрок угандийского происхождения еще в марте самовольно покинул Испанию во время карантина и отправился в родную Данию, преодолев за рулем автомобиля более трех тысяч километров. Позже участник ЧМ-2018 Систо открыто заявил, что не выполнял программу индивидуальных тренировок, составленную тренерским штабом «Сельты».
Отметим, что Пионе Систо перешел в «Сельту» летом 2016 года из «Мидтъюлланда» за 6 млн евро. В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в 19 матчах чемпионата Испании, в которых забил два мяча.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Сербии Александар Прийович подвергся домашнему аресту за нарушение карантина.
Фото Instagram67
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