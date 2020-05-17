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Спорт

Тайком махнул на родину: известному футболисту выписали рекордный штраф в истории клуба

15:07 17 мая 2020
Пионе Систо
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Руководство испанской «Сельты» оштрафовало нападающего сборной Дании Пионе Систо на 60 тысяч евро за нарушение карантина во время пандемии коронавируса, сообщает Mundo Deportivo. Позже футболист принес извинения руководству и партнерам по команде, но это не спасло его от самого крупного штрафа в истории клуба из Виго.

Напомним, что 25-летний игрок угандийского происхождения еще в марте самовольно покинул Испанию во время карантина и отправился в родную Данию, преодолев за рулем автомобиля более трех тысяч километров. Позже участник ЧМ-2018 Систо открыто заявил, что не выполнял программу индивидуальных тренировок, составленную тренерским штабом «Сельты».

Отметим, что Пионе Систо перешел в «Сельту» летом 2016 года из «Мидтъюлланда» за 6 млн евро. В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в 19 матчах чемпионата Испании, в которых забил два мяча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Сербии Александар Прийович подвергся домашнему аресту за нарушение карантина.

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