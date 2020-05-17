«В последней игре сделал хет-трик»: талантливого футболиста убили в драке на юге Лондона

Спорт

Футболиста резервной команды английского футбольного клуба «Харлоу Таун» Франсуа Каблана зарезали во время драки на юге Лондоне, сообщает The Guardian.

19-летнего Каблана нашли мертвым с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве правоохранители задержали трех парней в возрасте от 15 до 20 лет и 18-летнюю девушку. Позже 20-летний нападавший и девушка были освобождены под залог. Двух других подростков, которым 15−17 лет, оставили под стражей.

«Франсуа был замечательным человеком и игроком. Многие наши футболисты учились в том же колледже, что и Франсуа, поэтому всем в команде было непросто принять новость об этой трагедии. В своей последней игре за „Харлоу“ он сделал хет-трик, который помог нам победить. Он, безусловно, был талантливым футболистом и мог выступать за первую команду», — цитирует издание тренера «Харлоу» Адама Коннолли.

Сообщается, что клуб уже собрал более 3 тысяч долларов пожертвований для семьи погибшего футболиста.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Кингстоне убили 20-летнюю футболистку сборной Ямайки Таранию Кларк.

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