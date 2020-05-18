26.54 / 26.81 28.51 / 28.94
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Без шансов": в сеть попало видео трагедии на авиашоу в Канаде

11:20 18 мая 2020
В Канаде разбился самолет
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 17 мая, в Канаде произошла трагедия во время авиашоу — разбился CT-114 Tutor канадской авиагруппы Snowbirds — один из членов экипажа погиб, а второй с тяжелыми травмами был госпитализирован. Ранее было опубликовано видео авиакатастрофы на авиа-шоу в Подмосковье.

«Можно видеть, что пилоты катапультировались, но траектория полета катапультируемых кресел оставляет им мало шансов…» — пишет в социальных сетях авиационный эксперт Вадим Лукашевич.

Погибла капитан Дженн Кейси, поступившая на службу в канадские войска Snowbirds в ноябре 2018 года. Ее первое назначение — сотрудник по связям с общественностью. Она была в команде, которая совершала демо-полеты в Северной Америке и Великобритании на самолете NORAD 60.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети опубликовали фото и видео из Румынии, где во время авиашоу в городе Фетешти разбился истребитель «МиГ-21».

65

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

очередь

Настоящее издевательство: сеть взорвало фото огромной очереди на маршрутку в Киеве

Настойка Covid Organics

Африка спасается от коронавируса настойкой чернобыльника (фото)

В Канаде разбился самолет

"Без шансов": в сеть попало видео трагедии на авиашоу в Канаде

Дядя Жора

Нельзя после инсульта: Дядя Жора с женой на руках взволновал сеть (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер