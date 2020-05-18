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"Без шансов": в сеть попало видео трагедии на авиашоу в Канаде
В воскресенье, 17 мая, в Канаде произошла трагедия во время авиашоу — разбился CT-114 Tutor канадской авиагруппы Snowbirds — один из членов экипажа погиб, а второй с тяжелыми травмами был госпитализирован. Ранее было опубликовано видео авиакатастрофы на авиа-шоу в Подмосковье.
«Можно видеть, что пилоты катапультировались, но траектория полета катапультируемых кресел оставляет им мало шансов…» — пишет в социальных сетях авиационный эксперт Вадим Лукашевич.
Погибла капитан Дженн Кейси, поступившая на службу в канадские войска Snowbirds в ноябре 2018 года. Ее первое назначение — сотрудник по связям с общественностью. Она была в команде, которая совершала демо-полеты в Северной Америке и Великобритании на самолете NORAD 60.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети опубликовали фото и видео из Румынии, где во время авиашоу в городе Фетешти разбился истребитель «МиГ-21».
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