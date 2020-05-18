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Даже дочь родилась в межсезонье: фанат за 30 лет не пропустил ни одного матча любимой команды (фото)
Болельщик английского клуба «Куинз Парк Рейнджерс» Крис Кемп (на фото в заголовке — слева) наверняка может претендовать на звание самого преданного футбольного фаната в мире. Он не пропустил ни одного из 1503 последних матчей своей любимой команды — как домашних, так и гостевых.
Как сообщает SkySports, серия 52-летнего сотрудника тюремной службы продолжается уже более 30 лет — с сентября 1989-го, когда его «КПР» потерпел выездное поражение в матче с «Манчестер Сити» (0:1). За эти годы Кемп потратил на билеты на игры и проезд по Англии и Уэльсу около 80 тысяч фунтов стерлингов.
О чем говорить, если в свое время Крис уговорил супругу «запланировать» рождение их дочери на межсезонье, чтобы, упаси Господь, не пропустить матч «Куинз Парк Рейнджерс».
Кстати, в домашней коллекции Криса Кемпа, живущего в восточном Лондоне, более 50 футболок «КПР», сотни программок матчей, фото с автографами любимых футболистов и другие экземпляры, свидетельствующие о безмерной преданности фаната любимой команде.
В коллекции фаната сотни программок с матчей любимой команды
Пока неизвестно, будет ли возобновлен второй по силе английский дивизион, в котором сейчас выступает «КПР». Если же команды снова начнут играть, то наверняка невероятная серия Кемпа прервется, поскольку из-за пандемии коронавируса поединки будут проходить при пустых трибунах.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умерший фанат «посетил» игру любимой команды в чемпионате Колумбии.
Фото SkySports70
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