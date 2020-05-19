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- 10:41 В Ивано-Франковске задержали известного хакера под ником Sanix
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В Ивано-Франковске задержали известного хакера под ником Sanix (фото, видео)
В Украине был пойман известный хакер, действующий под псевдонимом Sanix. О киберпреступнике заговорили в 2019 году, когда он пытался продать на хакерском форуме крупнейшую в истории базу данных. Задержали подозреваемого в Ивано-Франковске. Обыск подтвердил, что возможно в руки киберполиции попал тот самый давно разыскиваемый кибервзломщик.
Хакеру удалось заполучить сведения о 773 миллионах пользователей и 21 миллион уникальных паролей. Специалисты по кибербезопасности не без оснований предположили, что на продажу выставлена лишь малая часть, а реальная база похищенных электронных адресов и паролей к ним может быть на порядок больше.
После того, как СБУ изъяла компьютерную технику из дома ивано-франковчанина, там обнаружились обширные базы украденной информации — около двух терабайтов. Кроме той базы, что предлагалась на продажу, обнаружены еще шесть массивов данных. Хакеру удалось заполучить персональные финансовые данные жителей Евросоюза и Северной Америки.
При обыске в доме были обнаружены 190 тысяч гривен и более 5000 долларов. Скорее всего, это мизерная часть от полученного хакером, поскольку подтвердилась его причастность к продаже баз данных адресов и паролей электронной почты, пин-кодов к банковским картам, криптовалютным электронным кошелькам, PayPal-счетам. Кроме того, хакером была собрана база взломанных компьютеров, которые можно использовать для организации DDoS-атак.
Задержанному жителю Ивано-Франковска готовят подозрение по двум статьям: о незаконном вмешательстве в работу компьютеров и о незаконном сбыте секретной информации.
Напомним, ранее Интерпол отчитался о выявлении опасной группы хакеров, укравшей с банковских счетов не менее 100 миллионов долларов. В группу входили три гражданина Украины. Еще одну хакерскую группировку совместно раскрыли СБУ, Федеральное бюро расследований и секретные службы США.225
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