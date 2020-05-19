Политика

Зеленский даст пресс-конференцию по итогам года работы: названы точная дата и время

В Офисе президента определились с датой, временем и местом пресс-конференции Владимира Зеленского. Глава государства приурочил общение с журналистами к годовщине своей инаугурации — 20 мая. Начнется пресс-конференция в 10:30.

Собрать журналистов Офис президента решил в парке у Мариинского дворца в центре Киева. В отличие от прошлогоднего пресс-марафона число журналистов на этот раз будет ограниченным. У Зеленского пообещали организовать для всех желающих трансляцию события в социальных сетях.

Напомним, ранее в Офисе президента говорили, что общение президента с журналистами организуют уже после окончания карантина, но планы изменились. Возможно, потому что точная дата завершения карантина пока не известна.

Фото president.gov.ua

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