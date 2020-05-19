- 11:30 Ляшко назвал дату окончания карантина в Украине
- 11:27 «Лечим души и спасаем жизни за копейки»: медики психбольницы в Киеве вышли на протест
- 11:12 Орудуют втроем: ушлые домушники попались на камеру в Харькове
- 11:09 Закрытый на карантин музей искусств посетили пингвины – особенно их впечатлили картины Караваджо
- 10:57 До десяти миллионов: продюсер Лободы раскрыла ее гонорары
- 10:54 Зеленский даст пресс-конференцию по итогам года работы: названы точная дата и время
- 10:44 В 8 областях Украины за сутки не обнаружили ни одного случая Covid-19 (карта)
- 10:41 В Ивано-Франковске задержали известного хакера под ником Sanix
- 10:29 Бросила еще прошлой осенью: Полина Гагарина ушла от мужа после 6 лет брака
- 10:19 Огромные очереди на маршрутку в Киеве сняли с высоты: в сети бурно обсуждают фото
- 09:59 Подвозил боеприпасы: на Донбассе прицельным огнем уничтожен грузовик оккупантов
- 09:58 «У вас есть 30 дней»: Трамп выдвинул ВОЗ жесткий ультиматум
Зеленский даст пресс-конференцию по итогам года работы: названы точная дата и время
В Офисе президента определились с датой, временем и местом пресс-конференции Владимира Зеленского. Глава государства приурочил общение с журналистами к годовщине своей инаугурации — 20 мая. Начнется пресс-конференция в 10:30.
Собрать журналистов Офис президента решил в парке у Мариинского дворца в центре Киева. В отличие от прошлогоднего пресс-марафона число журналистов на этот раз будет ограниченным. У Зеленского пообещали организовать для всех желающих трансляцию события в социальных сетях.
Напомним, ранее в Офисе президента говорили, что общение президента с журналистами организуют уже после окончания карантина, но планы изменились. Возможно, потому что точная дата завершения карантина пока не известна.
Фото president.gov.ua71
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Замужняя няня, которая соблазнила 13-летнего воспитанника и родила от него ребенка, села в тюрьму (фото)
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...