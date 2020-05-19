26.47 / 26.71 28.56 / 29.03
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Ляшко назвал дату окончания карантина в Украине

11:30 19 мая 2020
ляшко
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Карантин в Украине могут отменить уже с 22 июня, если будет наблюдаться снижение случаев заболевания. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Плато продолжается у нас 25 дней… На этом плато главное, чтобы не было резкого роста… На плато мы пока что будем находиться. До 22 июня будем продолжать карантин, но он будет адаптивный. Все будет зависеть от эпидситуации. Возможно, будет резкое снижение случаев и карантин будет отменен», — заявил Ляшко в эфире «1+1».

В качестве ориентира Украина взяла соседнюю Польшу, где плато по заболеваемости продолжается уже 43-й день. «Наиболее похожие условия по сценарию заболеваемости, по количеству тестирований», — объяснил Ляшко этот выбор.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что после 22 мая карантин будет адаптивный, то есть ограничения будут вводиться не по всей Украине, а с учетом особенностей каждого региона.

Ученые пришли к выводу, что в Украине прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией был на пике 22 апреля.

360

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ляшко

Ляшко назвал дату окончания карантина в Украине

Домушники

Орудуют втроем: ушлые домушники попались на камеру в Харькове (фото, видео)

Испытание комплекса Нептун

Потери будут огромными: в Украине назвали единственный способ остановить агрессию России

кулак мужчины

Забил до смерти на глазах у врачей: в Николаеве убийцу мужчины отправили на принудительное лечение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер