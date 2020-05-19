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Ляшко назвал дату окончания карантина в Украине
Карантин в Украине могут отменить уже с 22 июня, если будет наблюдаться снижение случаев заболевания. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
«Плато продолжается у нас 25 дней… На этом плато главное, чтобы не было резкого роста… На плато мы пока что будем находиться. До 22 июня будем продолжать карантин, но он будет адаптивный. Все будет зависеть от эпидситуации. Возможно, будет резкое снижение случаев и карантин будет отменен», — заявил Ляшко в эфире «1+1».
В качестве ориентира Украина взяла соседнюю Польшу, где плато по заболеваемости продолжается уже 43-й день. «Наиболее похожие условия по сценарию заболеваемости, по количеству тестирований», — объяснил Ляшко этот выбор.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что после 22 мая карантин будет адаптивный, то есть ограничения будут вводиться не по всей Украине, а с учетом особенностей каждого региона.
Ученые пришли к выводу, что в Украине прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией был на пике 22 апреля.360
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