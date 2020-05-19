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Сыну погибшего рэпера Ларсона четыре года: как он выглядит (фото)
Вдова погибшего украинского рэпера, волонтера Ларсона (Сергея Ларькина) Марина поздравила с днем рождения сына Ивана, который родился после смерти отца.
«Этому мальчику сегодня уже четыре. Он вредный, но в тоже время такой нежный, любящий и понимающий. Спасибо тебе, что выбрал именно меня», — написала Марина в Instagram, добавив фото мальчика. На снимках Иван совсем маленький и «уже взрослый» — 4-летний.
Отметим, что Марина часто публикует фото сына, а ее читатели пишут: Иван — копия папы.
Напомним, что Сергей Ларькин попал в ДТП 17 сентября 2015 года. Его госпитализировали, сделали множество операций, но это не помогло — 26 сентября рэпер скончался в больнице.
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