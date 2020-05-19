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Мужчина, которого похитили в детстве 32 года назад, воссоединился с родителями: трогательное видео

18:10 19 мая 2020
Найденный мужчина с родителями
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Китае родители нашли своего сына, которого у них похитили в 1988 году в городе Сиань. Мальчику по имени Мао Инь было тогда всего два с половиной года. Они с отцом возвращались домой из детского сада, но, когда папа ненадолго отвлекся, ребенка украли, а потом продали бездетной паре из города Мяньян. В этой семье ему дали другое имя. Мао Инь рос, ничего не зная о своих настоящих родителях.

Как пишет издание The Guardian, после исчезновения мальчика его мать Ли Цзинчжи ушла с работы и полностью посвятила себя поискам ребенка. Она распространила свыше ста тысяч листовок, выступала по телевидению. Женщина также помогала искать других детей и благодаря ее усилиям были найдены 29 пропавших малышей. Мао Инь видел репортажи о ней и был восхищен ее самоотверженностью целеустремленностью, даже не догадываясь, что он и есть тот самый мальчик, которого она столь упорно ищет.

В конце концов, в апреле этого года, в полицию поступила информация о проданном в 1980-х годах мальчике. Чтобы найти пропавшего, полицейские использовали современную технологию распознавания лиц, взяв за основу детскую фотографию Мао Иня. Они «состарили» ее на 32 года и сравнили ее с базой данных. Анализ ДНК подтвердил, что найденный является сыном супругов.

34-летний мужчина наконец воссоединился со своими биологическими родителями. Эту трогательную встречу транслировали по телевидению. Мао Ин сразу кинулся к своей матери. Все трое, обнявшись, плакали. Мао Инь пока еще не знает, что ему делать после того, как его жизнь так круто изменилась. Он намерен вернуться домой и уладить свои дела, а потом переехать в Сиан к своим биологическим родителям.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что китаец в течение 24 лет неустанно искал пропавшую дочь и нашел ее.

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