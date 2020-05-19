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Штормовой ветер наломал дров в Киеве: в сети показали последствия буйства стихии (фото)
Во вторник, 19 мая, коммунальщики устраняли последствия непогоды в Киеве. Штормовой ветер в понедельник, 18 мая, не только ломал ветки, но и выворачивал деревья с корнем. Сотрудникам «Киевзеленстроя» пришлось освобождать от упавших деревьев и веток дороги и тротуары.
В аварийно-диспетчерскую службу вечером 18 мая поступили 12 сообщений о поваленных деревьях. Позже коммунальщики насчитали еще 25 поваленных и 18 сломанных деревьев в разных районах города.
Больше других пострадал Деснянский район, где упало 10 деревьев, а вот Голосеевский непогода обошла.
Горожан просят проявлять осторожность, ведь, по прогнозам синоптиков, май и дальше будет капризным — с грозами, шквальными ветрами.
Горожанам рекомендуют во время непогоды без необходимости не выходить на улицу, не стоять под высокими деревьями, обходить навесные конструкции, парковать авто подальше от деревьев в специально отведенных для этого местах.
Коммунальщики заявляют, что на проблемных местах в столице дежурят гидрослужбы (задействовано 72 единицы спецтранспорта и спецсредств), которые очищают ливнеприемники от мусора с помощью мотопомп, гидромониторов, насосных станций. В случае обнаружения подтоплений просят обращаться в диспетчерскую службу по телефону (044) 284−74−19.
Между тем в центре Киева то и дело происходят порывы теплотрассы, причем из земли буквально бьют фонтаны. Так, «ФАКТЫ» сообщали, что 19 мая загруженную автомобилями улицу Большую Васильковскую залило кипятком.
Фото с сайта «Киевзеленстроя»262
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.