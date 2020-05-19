На Полтавщине зоозащитники ищут хозяина для необычной двуносой кошки (фото)

Люди и звери

«Эксклюзивная» кошка — с двумя носами — из Горишних Плавней, что Полтавщине, ищет себе хозяина. Об этом на своей странице Facebook сообщило городское сообщество «Поможем животным вместе».

— Нося — так зовут необычное животное — появилась на свет с физической аномалией (у нее четыре ноздри: две верхние и две нижние), — рассказала «ФАКТАМ» ветеринар Екатерина Шведова. — Кошечке уже лет шесть, она бездомная, до сих пор жила около трикотажного цеха, что рядом с нашей клиникой. Все эти годы за ней ухаживали в меру возможностей сотрудники предприятия. Они же часто приносили ее к нам в клинику с простудой. А насморк бездомная Нося подхватывала быстро, поскольку даже в холода спала на земле. Но с ее особенностью это никак не связано.

Любопытная Нося однажды пережила невероятное приключение: никем не замеченная, она забралась в контейнер с трикотажным бельем, которое работники цеха шили на экспорт, и оказалась в… Италии. Просто невероятно, как она несколько суток без еды и пищи выдержала длинную дорогу. Когда водители из Горишних Плавней в пункте назначения открыли контейнер и увидели в нем знакомую истощавшую двуносую кошку, они решили, что не оставят ее в чужой стране.

Сейчас Нося находится на передержке в приюте. По словам Екатерины Шведовой, она абсолютно здоровая, не шкодливая, аккуратная, не прихотливая в еде, приучена к лотку. Любит ласку и приятно мурлычет в четыре ноздри. Она точно станет самой лучшей кошкой своему хозяину.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Виннице 28-летнего жителя города приговорили к пяти годам лишения свободы за убийство собаки. А в Днепре сотрудники службы обращения с животными спасли собаку, язык которой застрял в консервной банке.

Фото сообщества «Поможем животным вместе»

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