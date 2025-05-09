В Украине запускают услугу регистрации домашних животных в Центрах предоставления админуслуг

В Украине, после введения идентификации и регистрации домашних животных, решили запустить регистрацию домашних собак и кошек через Центры предоставления админуслуг (ЦПАУ).

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В частности, об этом сообщили власти столицы, ссылаясь на коммунальное предприятие «Киевская городская больница ветеринарной медицины».

«Пока регистрация обязательна для всех собак, а для кошек — по желанию владельца. Прежде всего, это вопрос безопасности, ведь в случае побега животного наличие регистрационных данных значительно повышает шансы оперативного возвращения его домой. В то же время, актуальная информация о количестве домашних животных в городе позволит более эффективно планировать развитие городской инфраструктуры и будет содействовать соблюдению ветеринарно-санитарных норм», — цитируют в КГГА директора КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» Сергея Сабурова.

По словам Сабурова, для регистрации владельцу необходимо только предоставить заполненную форму № 1, которая предоставляется непосредственно в ЦПАУ, и квитанцию об оплате. После регистрации животному присваивают уникальный номер, а владелец получает регистрационное удостоверение, подтверждающее право собственности на питомца.

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Сервис будет доступен уже с понедельника, 12 мая, во всех Центрах предоставления админуслуг города.

Ранее сообщалось, что в Киеве заработала система поиска пропавших домашних животных.

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