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В Украине запускают услугу регистрации домашних животных в Центрах предоставления админуслуг
В Украине, после введения идентификации и регистрации домашних животных, решили запустить регистрацию домашних собак и кошек через Центры предоставления админуслуг (ЦПАУ).
В частности, об этом сообщили власти столицы, ссылаясь на коммунальное предприятие «Киевская городская больница ветеринарной медицины».
«Пока регистрация обязательна для всех собак, а для кошек — по желанию владельца. Прежде всего, это вопрос безопасности, ведь в случае побега животного наличие регистрационных данных значительно повышает шансы оперативного возвращения его домой. В то же время, актуальная информация о количестве домашних животных в городе позволит более эффективно планировать развитие городской инфраструктуры и будет содействовать соблюдению ветеринарно-санитарных норм», — цитируют в КГГА директора КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» Сергея Сабурова.
По словам Сабурова, для регистрации владельцу необходимо только предоставить заполненную форму № 1, которая предоставляется непосредственно в ЦПАУ, и квитанцию об оплате. После регистрации животному присваивают уникальный номер, а владелец получает регистрационное удостоверение, подтверждающее право собственности на питомца.
Сервис будет доступен уже с понедельника, 12 мая, во всех Центрах предоставления админуслуг города.
Ранее сообщалось, что в Киеве заработала система поиска пропавших домашних животных.46
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