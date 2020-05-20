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День вышиванки 2020: поздравления и красивые открытки
В четверг, 21 мая, в Украине отмечают День вышиванки. Традиционно в этот день украинцы надевают вышиванки и поздравляют друг друга с праздником.
Еще в Украине устраивают марши вышиванок, но в этом году из-за пандемии коронавируса их не будет.
А «ФАКТЫ» собрали поздравления в открытках для вас и ваших друзей.
Также рекомендуем отправлять друзьям музыкальные открытки, они улучшат настроение.
Ну, и не забудьте сфотографироваться в этот день, ведь фото в вышиванке, опубликованное в соцсетях, — это уже тоже традиция.
Рекомендуем посмотреть, как это делали украинцы в прошлом году, когда не было карантинных мер.
Напомним, что многие музыканты посвящают вышиванке свои композиции. Например, Олег Винник написал песню «Вышиванка», которая уже стала хитом.96
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