26.48 / 26.72 28.68 / 29.13
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Президент ответил по поводу инвестиционных нянь и большой приватизации в Украине

11:17 20 мая 2020
Зеленский
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

В Украине планируется в ближайшее время начало большой приватизации.

С таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

«До этого мы голосовали и регистрировали законы, которые связаны с борьбой с COVID-19. Сейчас будут зарегистрированы законы, связанные с инвестиционной деятельностью. Из-за кризиса сейчас нужно бороться за инвесторов. Все в мире притормозили инвестиции. Ранее мы планировали давать инвестиционную няню, если кто-то идет в страну и дает 100 миллионов долларов. Сейчас инвестиционная няня — специальный VIP-менеджер для инвестора, который вкладывает в Украину 30 миллионов долларов», — сказал Зеленский.

«Относительно средней и большой приватизации — все готово. После COVID-19 мы будем начинать. Начнем с гостиницы „Днепр“. Как и обещали, мы начали с Государственного управления делами. Мы подготовили ряд предприятий, „очистили“ их от судебных разбирательств», — подчеркнул президент.

По словам главы государства, Центрэнерго также будет готовиться к приватизации.

Все подробности пресс-конференции читайте в «ФАКТАХ».

43

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Под Никополем упал мост

Под Никополем мост рухнул в воду вместе с фурой: детали и фото происшествия

львенок на руках

Ради селфи: в Одессе посетители клуба всю ночь издевались над маленьким львенком (фото)

Пресс-конференция Зеленского

Зеленский назвал причину для возможного роспуска Верховной Рады

Полина Гагарина

Названы причины развода Полины Гагариной

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер