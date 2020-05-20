Украина

Президент ответил по поводу инвестиционных нянь и большой приватизации в Украине

В Украине планируется в ближайшее время начало большой приватизации.

С таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

«До этого мы голосовали и регистрировали законы, которые связаны с борьбой с COVID-19. Сейчас будут зарегистрированы законы, связанные с инвестиционной деятельностью. Из-за кризиса сейчас нужно бороться за инвесторов. Все в мире притормозили инвестиции. Ранее мы планировали давать инвестиционную няню, если кто-то идет в страну и дает 100 миллионов долларов. Сейчас инвестиционная няня — специальный VIP-менеджер для инвестора, который вкладывает в Украину 30 миллионов долларов», — сказал Зеленский.

«Относительно средней и большой приватизации — все готово. После COVID-19 мы будем начинать. Начнем с гостиницы „Днепр“. Как и обещали, мы начали с Государственного управления делами. Мы подготовили ряд предприятий, „очистили“ их от судебных разбирательств», — подчеркнул президент.

По словам главы государства, Центрэнерго также будет готовиться к приватизации.

Все подробности пресс-конференции читайте в «ФАКТАХ».

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