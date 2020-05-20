Спорт

Последние в истории: 11 лет назад «Шахтер» завоевал Кубок УЕФА (фото, видео)

Ровно 11 лет назад, 20 мая 2009 года, в турецком Стамбуле прошел финал последнего в истории розыгрыша Кубка УЕФА (со следующего сезона турнир стал называться Лига Европы). В решающем поединке сошлись донецкий «Шахтер» и немецкий «Вердер».

Основное время матча, прошедшего на стадионе «Шюкрю Сарачоглу» в присутствии чуть более 50 тысяч зрителей, завершилось вничью. На гол форварда «горняков» Луис Адриано бременцы ответили точным ударом защитника Налдо. В дополнительное же время исход противостояния решил бразильский полузащитник «Шахтера» Жадсон.

Победу вместе с командой отмечал и президент клуба Ринат Ахметов, который спустился на поле на награждение и фотографировался вместе со всеми.

Ринат Ахметов с тренером Мирчей Луческу и капитаном команды Дарио Срной

Отметим, что этот еврокубок на данный момент единственный в коллекции «Шахтера», выигранный на международной арене. В 2011-м «горняки» дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступили каталонской «Барселоне».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионат Украины возобновится после карантина 30 мая.

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