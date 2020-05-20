Украина

Летал не инкогнито: Зеленский ответил по поводу Омана и снова вспомнил Порошенко

Президент Зеленский оправдал свой январский отдых в Омане, который спровоцировал настоящий скандал в украинском политикуме.

На пресс-конференции 20 мая он напомнил, что 31 декабря 2019 года у него были сложные газовые переговоры с Россией и разговор с президентом Путиным, в ходе которого стороны подвели итоги обмена пленными.

«У меня есть семья, есть… дети… Мы полетели в Оман», — рассказал Зеленский.

По его словам, первоначально в этой стране у него были запланированы переговоры с руководством страны, однако после смерти шейха Омана стало понятно, что могут быть только частные встречи.

«Там я был три ночи, 3 суток, а потом была трагедия с самолетом МАУ», — напомнил президент.

При этом он отказался сравнивать себя с предшественником Петром Порошенко, который во время пребывания на посту отправился на отдых на Мальдивы инкогнито.

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