Происшествия

Не дождалась пожарных: спасавшаяся от огня женщина сорвалась с балкона 9-го этажа (фото, видео)

В среду, 20 мая, в Одессе погибла женщина при падении с балкона девятиэтажки. В квартире на 9-м этаже дома № 34 по улице Героев Обороны Одессы (жилмассив поселок Котовского) произошел пожар. Квартиру арендовала 33-летняя женщина. Накануне в Кривом Роге парень выпал из окна на 9-м этаже и выжил.

По словам очевидцев ЧП в Одессе, женщина «стояла и открывала-закрывала окно на балконе, в итоге перелезла, став на козырек между 9-м и 8-м этажами. Вероятно, у нее был шок. В итоге не удержалась и сорвалась вниз…» — говорят люди. Они утверждают, что «зависшей между этажами кричали, чтобы она не прыгала — уже едут спасатели».

По сведениям местных жителей, у погибшей остался маленький ребенок, который во время пожара был вместе с кем-то из родственников потерпевшей в другом месте.

Подъехать к месту ЧП спасатели долго не могли. Как сообщили в региональном главке ГСЧС, из-за узкого междворового проезда, большого количества припаркованных автомобилей и «захламленности» проезда бетонными блоками у спасателей не было возможности установить автоколенчатый подъемник.

«По прибытии на место вызова установлено возгорание имущества у входной двери в квартиру на площади 3 квадратных метров. Возгорание устранено буквально в считаные минуты. В результате падения с балкона погибла женщина», — уточнили в главке.

На месте работают правоохранители, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Харькове в течение часа погибли два пенсионера, выпавшие из окон многоэтажных домов.

А под Одессой умерла двухлетняя девочка, которая выпала из окна третьего этажа.

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