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Смерть 11-летнего мальчика под Одессой: выяснились новые детали трагедии
Стала известна причина смерти мальчика в Любашевском районе Одесской области. (Напомним, ребенок наелся зеленой черешни и принял таблетки.) Как сообщили в Любашевском отделении полиции, во вторник, 19 мая, 11-летнего мальчика, жителя села Троицкое, скорая помощь доставила в больницу в крайне тяжелом состоянии.
«Несколько часов спустя ребенок скончался на операционном столе», — сказали в полиции.
Предварительно установлено, что с утра он начал жаловаться родителям на боль в животе. «Они дали сыну таблетки, но со временем состояние ребенка только ухудшалось. Около 19:00 родители вызвали медиков. Уже в больнице мальчик признался, что упал с дерева. К большому сожалению, спасти пациента медикам не удалось», — уточнили в полиции.
По факту открыто производство по предварительной правовой квалификации п. 2 ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти. Начато расследование.
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