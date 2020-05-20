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Происшествия

Смерть 11-летнего мальчика под Одессой: выяснились новые детали трагедии

14:24 20 мая 2020
пустая койка в больнице
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Стала известна причина смерти мальчика в Любашевском районе Одесской области. (Напомним, ребенок наелся зеленой черешни и принял таблетки.) Как сообщили в Любашевском отделении полиции, во вторник, 19 мая, 11-летнего мальчика, жителя села Троицкое, скорая помощь доставила в больницу в крайне тяжелом состоянии.

«Несколько часов спустя ребенок скончался на операционном столе», — сказали в полиции.

Предварительно установлено, что с утра он начал жаловаться родителям на боль в животе. «Они дали сыну таблетки, но со временем состояние ребенка только ухудшалось. Около 19:00 родители вызвали медиков. Уже в больнице мальчик признался, что упал с дерева. К большому сожалению, спасти пациента медикам не удалось», — уточнили в полиции.

По факту открыто производство по предварительной правовой квалификации п. 2 ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти. Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 18 мая в Днепре полугодовалый ребенок умер, подавившись полиэтиленовым пакетом, а в Тернополе четырехлетний ребенок стал жертвой ошибки медиков.

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