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Стиль жизни

Новые тренды в маникюре: пастель и нюд, оттенки красного (фото)

7:24 21 мая 2020
модный маникюр
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Весна — время обновления природы. Все расцветает и благоухает. И человек — часть этого процесса обновления. Новая прическа, наряд, духи и маникюр — обязательные атрибуты стильной женщины. Она красива — и всем хочется на нее равняться. Она улыбается — и импульс хорошего настроения получают окружающие ее люди: родные, друзья, коллеги.

Каким же должен быть сейчас маникюр? Таким, как вам хочется. И при этом, разумеется, с учетом главных трендов сезона. Прекрасный тандем — новые тренды и хороший вкус. И, конечно, добавьте креатива. Он сделает ваш образ индивидуальным и неповторимым. А это очень ценно. О новых тенденциях в нейл-арте «ФАКТАМ» рассказала румынский нейл-стилист Кармен Мирела.

— Актуальны ногти короткие и средней длины, — говорит Кармен Мирела. — Формы разнообразны. Исходите из того, что вам удобно. Ценятся простота, естественность и элегантность. В тренде теплый нюд и оттенки красного. Многим понравятся нежны пастельные тона. Особенно красиво выглядит голубая палитра. В ней — как мягкие небесные тона, так и яркие, ассоциирующиеся с летом. Синий объявлен главным цветом года. И практически любой его оттенок добавит вам шарма.

Пастельные тона очень нежные (фото из альбома Кармен Мирелы)

— Какой оттенок красного на пике популярности?

— У юных девушек — ярко-красный, коралловый, а у женщин постарше любимым является оттенок бордо. Впрочем, это тенденции, а выбор вы делаете, исходя из собственных предпочтений.

Коралловый напоминает о приближении лета (фото из альбома Кармен Мирелы)

— Какие сочетания цветов в тренде?

— Мне нравится тандем серого и розового цветов. При этом серый должен быть мягким, близким к пастели.

— В моде ли кристаллы?

— Они держатся на вершине популярности много лет. И думаю, так будет всегда. Кристаллы — это красиво и нарядно. Также многим нравится в декоре фольга.

Нежный нюд можно дополнить кристаллами (фото из альбома Кармен Мирелы)

— Актуален ли в маникюре черный цвет? К этому цвету нейл-стилисты относятся по-разному. Одни его обожают, другие недолюбливают. Правда, первых гораздо больше.

— Конечно! Черные ногти можно носить всегда и везде. Это стильно. Черный подчеркивает идеальную форму ногтя.

— Какие ногти делают женщину моложе, а какие могут прибавить годы?

— Возраст — лишь число. Моей маме 66 лет, но ее ногти выглядят стильно, как и в юности. Очень важно ухаживать за собой в любом возрасте.

Красный цвет - в унисон с весенним настроением (фото из альбома Кармен Мирелы)

— Как лучше, с вашей точки зрения, сочетать маникюр с одеждой? Этот вопрос волнует многих.

— Не нужно искать взаимозависимость. Целый месяц вы не можете носить один наряд, который синхронизирован с ногтями по цвету. Правда ведь? Ногти должны отражать ваше настроение и мироощущение в данный период.

— А как нужно сочетать маникюр с украшениями?

— Например, вы можете воссоздать на ногте фрагмент рисунка броши — и это будет очень красиво. Не бойтесь фантазировать и экспериментировать.

Кармен Мирела: «Сегодня в нейл-арте ценятся естественность и элегантность» (фото из альбома Кармен Мирелы)

Хотите узнать, в тренде ли ваши ногти? «ФАКТЫ» предлагают ответить на вопросы теста.

1. Какой из этих оттенков сейчас в тренде?

А — Мятное молоко

 Б — Желтый тюльпан

В — Малиновая панна-котта

2. Какой из этих цветов в нейл-арте вне моды?

А — Серый

 Б — Красный

В — Коричневый

3. С каким продуктом ассоциируется эффект в нейл-арте?

А — Соль

 Б — Сахар

В — Мука

4. Какой из данных цветов является цветом 2020 года?

А — Красный

 Б — Белый

В — Синий

5. Что является сейчас антитрендом?

А — Перегруженность декором

 Б — Черный цвет

В — Сочетание синего с белым

6. Какое сочетание цветов очень модно?

А — Бирюзовый с горчичным

 Б — Желтый с черным

В — Изумрудный с малиновым

7. Какое сочетание в декоре сейчас в моде?

А — Жемчуг и хрусталь

 Б — Жемчуг и бирюза

В — Жемчуг и коралл

8. Какое трио актуально?

А — Нюд и вишневый оттенок в тандеме с кристаллами

 Б — Оранжевый с красным в тандеме с эффектом «северное сияние»

В — Блеск, кристаллы и эффект мыльных пузырей

9. Оттенок какого цвета называют королевским?

А — Бежевого

 Б — Синего

В — Желтого

10. Какие оттенки ногтей предпочитают королевы?

А — Красные

 Б — Синие

В — Нюдовые

Ключ к тесту

1 А

2 Б

3 Б

4 В

5 А

6 Б

7 А

8 А

9 Б

10 Б

Если вы правильно ответили не меньше, чем на восемь вопросов, вы икона стиля. Знание трендов по вам можно сверять как по часам. Вы любите смотреть фэшн-каналы, читаете модные издания и обладаете врожденным чувством стиля. Ваш шарм привлекает и вдохновляет. Ваши советы в области стиля окружающие очень ценят и считают вас в этой области гуру. Не сбавляйте обороты. Ваша миссия — украшать мир. Будьте всегда в тренде — и удача охотно будет чувствовать себя в вашей компании. К слову, окружающие будут вам благодарны, если вы поделитесь с ними знаниями о трендах. Ведь все хотят быть стильными и красивыми.

Если вы ошиблись не более четырех раз, ваши знания в области трендов нужно совершенствовать. Если, конечно, желаете. Ведь мода — это та область, где все нужно делать с удовольствием. Например, читать модные издания, смотреть фэшн-показы. У вас есть собственный стиль. Он весьма оригинален. Добавьте еще немного новизны — и будете неотразимы. А это очень приятно — слышать в свой адрес комплименты! К слову, и вы не жалейте их для других. Делайте наш мир добрее и светлее.

В остальных случаях не стоит расстраиваться. Тот факт, что вы ответили на вопросы теста, свидетельствует о том, что вы желаете быть в тренде. Вы интересуетесь модой, но недостаточно системно. Это вполне поправимо. Больше читайте рубрики о моде, смотрите фэшн-каналы. И вы быстро наверстаете упущенное. Быть в тренде — значит быть открытым успеху. Ведь стильная женщина всегда нравится окружающим.

Ранее о новых трендах в маникюре, идеях модного дизайна и цветах сезона «ФАКТАМ» рассказала румынский нейл-стилист Каталина Мунтян.

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