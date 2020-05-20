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Новые тренды в маникюре: пастель и нюд, оттенки красного (фото)
Весна — время обновления природы. Все расцветает и благоухает. И человек — часть этого процесса обновления. Новая прическа, наряд, духи и маникюр — обязательные атрибуты стильной женщины. Она красива — и всем хочется на нее равняться. Она улыбается — и импульс хорошего настроения получают окружающие ее люди: родные, друзья, коллеги.
Каким же должен быть сейчас маникюр? Таким, как вам хочется. И при этом, разумеется, с учетом главных трендов сезона. Прекрасный тандем — новые тренды и хороший вкус. И, конечно, добавьте креатива. Он сделает ваш образ индивидуальным и неповторимым. А это очень ценно. О новых тенденциях в нейл-арте «ФАКТАМ» рассказала румынский нейл-стилист Кармен Мирела.
— Актуальны ногти короткие и средней длины, — говорит Кармен Мирела. — Формы разнообразны. Исходите из того, что вам удобно. Ценятся простота, естественность и элегантность. В тренде теплый нюд и оттенки красного. Многим понравятся нежны пастельные тона. Особенно красиво выглядит голубая палитра. В ней — как мягкие небесные тона, так и яркие, ассоциирующиеся с летом. Синий объявлен главным цветом года. И практически любой его оттенок добавит вам шарма.
— Какой оттенок красного на пике популярности?
— У юных девушек — ярко-красный, коралловый, а у женщин постарше любимым является оттенок бордо. Впрочем, это тенденции, а выбор вы делаете, исходя из собственных предпочтений.
— Какие сочетания цветов в тренде?
— Мне нравится тандем серого и розового цветов. При этом серый должен быть мягким, близким к пастели.
— В моде ли кристаллы?
— Они держатся на вершине популярности много лет. И думаю, так будет всегда. Кристаллы — это красиво и нарядно. Также многим нравится в декоре фольга.
— Актуален ли в маникюре черный цвет? К этому цвету нейл-стилисты относятся по-разному. Одни его обожают, другие недолюбливают. Правда, первых гораздо больше.
— Конечно! Черные ногти можно носить всегда и везде. Это стильно. Черный подчеркивает идеальную форму ногтя.
— Какие ногти делают женщину моложе, а какие могут прибавить годы?
— Возраст — лишь число. Моей маме 66 лет, но ее ногти выглядят стильно, как и в юности. Очень важно ухаживать за собой в любом возрасте.
— Как лучше, с вашей точки зрения, сочетать маникюр с одеждой? Этот вопрос волнует многих.
— Не нужно искать взаимозависимость. Целый месяц вы не можете носить один наряд, который синхронизирован с ногтями по цвету. Правда ведь? Ногти должны отражать ваше настроение и мироощущение в данный период.
— А как нужно сочетать маникюр с украшениями?
— Например, вы можете воссоздать на ногте фрагмент рисунка броши — и это будет очень красиво. Не бойтесь фантазировать и экспериментировать.
Хотите узнать, в тренде ли ваши ногти? «ФАКТЫ» предлагают ответить на вопросы теста.
1. Какой из этих оттенков сейчас в тренде?
А — Мятное молоко
Б — Желтый тюльпан
В — Малиновая панна-котта
2. Какой из этих цветов в нейл-арте вне моды?
А — Серый
Б — Красный
В — Коричневый
3. С каким продуктом ассоциируется эффект в нейл-арте?
А — Соль
Б — Сахар
В — Мука
4. Какой из данных цветов является цветом 2020 года?
А — Красный
Б — Белый
В — Синий
5. Что является сейчас антитрендом?
А — Перегруженность декором
Б — Черный цвет
В — Сочетание синего с белым
6. Какое сочетание цветов очень модно?
А — Бирюзовый с горчичным
Б — Желтый с черным
В — Изумрудный с малиновым
7. Какое сочетание в декоре сейчас в моде?
А — Жемчуг и хрусталь
Б — Жемчуг и бирюза
В — Жемчуг и коралл
8. Какое трио актуально?
А — Нюд и вишневый оттенок в тандеме с кристаллами
Б — Оранжевый с красным в тандеме с эффектом «северное сияние»
В — Блеск, кристаллы и эффект мыльных пузырей
9. Оттенок какого цвета называют королевским?
А — Бежевого
Б — Синего
В — Желтого
10. Какие оттенки ногтей предпочитают королевы?
А — Красные
Б — Синие
В — Нюдовые
Ключ к тесту
1 А
2 Б
3 Б
4 В
5 А
6 Б
7 А
8 А
9 Б
10 Б
Если вы правильно ответили не меньше, чем на восемь вопросов, вы икона стиля. Знание трендов по вам можно сверять как по часам. Вы любите смотреть фэшн-каналы, читаете модные издания и обладаете врожденным чувством стиля. Ваш шарм привлекает и вдохновляет. Ваши советы в области стиля окружающие очень ценят и считают вас в этой области гуру. Не сбавляйте обороты. Ваша миссия — украшать мир. Будьте всегда в тренде — и удача охотно будет чувствовать себя в вашей компании. К слову, окружающие будут вам благодарны, если вы поделитесь с ними знаниями о трендах. Ведь все хотят быть стильными и красивыми.
Если вы ошиблись не более четырех раз, ваши знания в области трендов нужно совершенствовать. Если, конечно, желаете. Ведь мода — это та область, где все нужно делать с удовольствием. Например, читать модные издания, смотреть фэшн-показы. У вас есть собственный стиль. Он весьма оригинален. Добавьте еще немного новизны — и будете неотразимы. А это очень приятно — слышать в свой адрес комплименты! К слову, и вы не жалейте их для других. Делайте наш мир добрее и светлее.
В остальных случаях не стоит расстраиваться. Тот факт, что вы ответили на вопросы теста, свидетельствует о том, что вы желаете быть в тренде. Вы интересуетесь модой, но недостаточно системно. Это вполне поправимо. Больше читайте рубрики о моде, смотрите фэшн-каналы. И вы быстро наверстаете упущенное. Быть в тренде — значит быть открытым успеху. Ведь стильная женщина всегда нравится окружающим.
Ранее о новых трендах в маникюре, идеях модного дизайна и цветах сезона «ФАКТАМ» рассказала румынский нейл-стилист Каталина Мунтян.71
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