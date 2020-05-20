Происшествия

Перегруженные фуры вместе с мостами падают в реки из-за саботажа весового контроля со стороны «Укртрансбезопасности» – соцсети

Возле Никополя в Днепропетровской области под давлением фуры обвалился мост. Это связывают с халатностью местных властей и саботажем весового контроля на дорогах со стороны «Укртрансбезопасности».

Как видно по видео, в реку обвалились десятки квадратных метров моста.

По словам общественного активиста Виталия Селика, в результате трасса национального значения Н-23 Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье оказалась разрезана надвое.

«Казалось бы, при чем здесь саботаж введения автоматического весового контроля на всех трассах и неспешное продвижение увеличения штрафов за перегруз», — интересуется активист.

Согласно данным «Укравтодора», на мост разрешено заезжать транспорту весом до 10 т и со скоростью, не превышающей 30 км/ч. В то же время вес обвалившей мост фуры составлял 35 т.

По мнению блогера Дмитрия Касьянова, ответственность также лежит на главе Днепропетровской ОГА: «УПС, и это не возглас, а название фирмы) Потому что губернатор-эскортник по вызову, которого снял/поставил смотрящий по региону от бородатой бабушки, просто спи@дил деньги.) Мост устал…»

А политолог Алексей Голобуцкий отмечает, что мост в Днепропетровской области рухнул во время пресс-конференции Владимира Зеленского.

«Очевидно, что это в некой мере реализуется обещания строить и ремонтировать мосты и дороги. Вспоминается как Зеленский прошлым летом спорил с Филатовым о сроках окончания ремонта моста через Днепр. Тогда Филатов выиграл, а что Зеленский? Где мосты? Пока только падают», — констатирует он.

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий усиление контроля за весом грузового авто и повышение штрафов за перегруз до 2 000 необлагаемых налогом минимумов. Проверять соблюдение весового режима на дорогах поручено «Укртрансбезопасности». Однако, по словам бывшего замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка, вопрос перегруза часто решается взятками.

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