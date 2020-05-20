Над воинской частью в центре Одессы засекли дрон (фото)

Происшествия

Военнослужащие отряда Морской охраны засекли беспилотник, круживший над расположением воинской части в Одессе. Специальная группа реагирования обнаружила в прогулочной зоне человека, который управлял малым летательным аппаратом. Для установления его личности и законности запуска дрона незнакомца доставили в управление отряда.

«Мужчина пояснил, что сфера его профессиональной деятельности связана со строительными проектами, поэтому он, в рамках подготовки отчета о проведенной работе, проводил съемку местности», — сообщили в отряде.

Задержанный сообщил, что не знает, где и как получить разрешение на проведение подобного рода съемок. Этого оказалось достаточно, чтобы отпустить нарушителя. Правда, составили административный протокол за нарушение пограничного режима. Все материалы будут направлены в суд, который и должен принять решение о привлечении нарушителя к ответственности.

Как стало известно «ФАКТАМ», дрон был запущен в самом центре города, с бульвара Михаила Жванецкого, расположенного аккурат над Одесским заливом. В акватории порта базируются, в частности, корабли ВМС ВСУ.

Накануне аналогичный случай произошел в Мариуполе. Там беспилотник кружил над побережьем Азовского моря и расположением одного из подразделений Госпогранслужбы.

Специальная группа реагирования обследовала прилегающую территорию и обнаружила двух братьев-близнецов с дистанционным пультом от квадрокоптера в руках. «Операторов воздушной съемки» вместе с прибором доставили в расположение подразделения. Выяснили, что братья являются гражданами Украины и накануне своего дня рождения снимали видео якобы для собственного YouTube- канала. О дополнительных временных режимных ограничениях в контролируемых пограничных районах, а также о запрете осуществления любых полетов легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров, воздушных безмоторных средств передвижения в зоне проведения операции Объединенных сил, не знали", — сообщили в Госпогранслужбе.

Эксперты подчеркивают несовершенство действующего законодательства, которым за подобные правонарушений предусмотрен штраф 119 гривен. Иных рычагов воздействия нет, невозможно также изъять прибор, с помощью которого осуществляется аэрофотосъемка. «Неудивительно, что нарушители чувствуют себя вольготно», — заключают эксперты.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что морские пограничники задержали иностранца, запускавшего над Приморским бульваром Одессы беспилотник, который снимал базу ВМС.

Незадолго до этого инцидента в центре Одессы за 30 секунд ограбили магазин электроники и похитили дроны. Преступление попало на камеру видеонаблюдения.

Интересно, что в Киеве нарушителей карантина разгоняли с помощью дронов с громкоговорителями.



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