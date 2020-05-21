Украина в ООН потребовала от России прекратить нарушение прав жителей Крыма

Украина

Несмотря на то, что деоккупация Крыма является, по мнению руководства МИДа, вполне осуществимой стратегической задачей, на данном этапе украинские дипломаты заняты выполнением ряда тактических решений, которые помогут ее решить, в частности, — «держать оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался».

С этой целью в ООН представительство Украины призвало Российскую Федерацию прекратить нарушение прав человека в оккупированном Крыму и предоставить беспрепятственный доступ к полуострову.

Об этом говорится в сообщении представительства в Twitter.

«Россия должна прекратить нарушения прав человека и предоставить, без предварительных условий, доступ к Крыму», — говорится в сообщении.

Украинские дипломаты напомнили, что оккупационные власти пытаются уничтожить жизни сотни жителей Крыма.

Так, Украина в ООН напомнила, что трагедия в Крыму имеет человеческие лица. Дипломаты рассказали о крымчанах, чьи права грубо нарушаются по сфабрикованным обвинениям.

В частности, Олег Приходько, 61 год, был арестован и незаконно перевезен в Россию за то, что в его доме был установлен украинский флаг.

Сервер Мустафаев, 34 года, крымскотатарский активист, координатор гражданского общества «Крымская солидарность», которое отслеживает и документирует нарушения прав человека в Крыму — его обвинили в терроризме и незаконно вывезли в Ростов-на-Дону.

Владимир Якименко, 36 лет, водитель такси и активист, в 2019 году был арестован при въезде в Крым и обвинен в незаконном обороте наркотиков. Под пытками он признал себя виновным.

Яшар Муединов, 52 года, крымский татарин, активист Крымской солидарности, был арестован в 2019 году и обвинен в терроризме. Чтобы заставить Яшара признать себя виновным, российские оккупационные власти поместили его в психиатрическую клинику.

Напомним, что марионетки Путина в аннексированном Крыму захотели увеличить список жертв нынешнего российского режима и пытались заявлять о необходимости доставить в суд крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого передали украинским властям в рамках обмена в сентябре 2019 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что все выше описанные события происходят в преддверии события, которой украинские дипломаты считают попыткой РФ «выстрелить себя в ногу»: эта страна намерена провести в Совете безопасности ООН неформальную видеоконференцию с жителями оккупированного Крыма, что неизменно приведет к усилению против нее санкций.

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