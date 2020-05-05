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"Прагматичный расчет": Кулеба назвал главные тактические задачи по деоккупации Крыма
Даже если Запад, вопреки прогнозу российского историка Зубова, и не заставит Путина вернуть Украине захваченный Крым, сделать это вполне по силам действующей украинской власти — сейчас идет разработка такой концепции.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «НВ».
«У меня есть диалог с нашим представителем президента в Автономной республике Крым Антоном Кореневичем на эту тему, и мы как раз разрабатываем стратегию, концепцию, видение оккупированного Крыма», — сообщил Кулеба.
По его словам, команда Министерства иностранных дел и другие ведомства постоянно работают над процессом возврата аннексированного полуострова.
Министр уверен, что деоккупация Крыма — «не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет».
Осуществлять возврат захваченного Россией полуострова намерены при помощи реализации трех тактических задач.
«Первая — как мы держим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Вторая — как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третья — какие дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию», — заявил глава МИД.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил путинскому лоббисту Шредеру пари: он уверен, что 76-летний экс-канцлер ФРГ доживет до того момента, когда статус Крыма как украинской территории будет восстановлен.
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