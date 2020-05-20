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Украина

Выстрелят себе в ногу: стало известно о коварных попытках РФ провести в ООН "видеоконференцию" с жителями Крыма

2:21 20 мая 2020
Кислица Сергей
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Твердая позиции Украины относительно возвращения под свой контроль захваченного Россией Крыма, а также провалы РФ в попытке убедить мировое сообщество в соблюдении прав человека на оккупированном полуострове вынуждают Кремль идти на новые авантюры.

Одной из них стала «видеоконференция» с так называемыми жителями оккупированного Крыма, которую представители России попытаются провести 21 мая.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

«Украина вместе с партнерами еще 6 марта провела неформальное заседание членов СБ ООН по формуле Аррии, посвященное ситуации в Крыму. Тогда международное сообщество осудило Россию за оккупацию украинского полуострова и нарушения прав человека. Чтобы хоть как-то оправдать свой провал в марте, российская делегация не нашла ничего лучшего, как воспользоваться „ноу-хау“ Украины и партнеров и организовать неформальную интернет-дискуссию по Крыму для членов Совбеза и приглашенных лиц», — отметил Кислица.

По его словам, российская сторона пригласила на встречу в интернете так называемых представителей гражданского общества и СМИ Крыма. В последние недели россияне пытались пригласить представителей оккупационных властей Крыма, против которых действуют международные санкции. Но Украине и ее партнерам удалось это предотвратить.

«Россия в очередной раз пытается выстрелить себе в ногу», — подчеркнул украинский дипломат, подразумевая то, что все попытки агрессора приведут только к ухудшению его положения на международной арене.

В этой связи дипломат отметил, что в Кремле стремятся задействовать свои старые методы, которые никогда не приводили к успеху, поэтому никакого признания оккупации украинского полуострова не произойдет.

«Сразу хочу всех успокоить. Ничего нового мы не услышим. Россияне и их „ряженые“ актеры зачитают очередную мантру о „добровольном воссоединении крымского народа с РФ“, а международное сообщество повторит базовые истины, где: а) Крымский полуостров — временно оккупирован, б) Россия — государство-оккупант, в) оккупационная власть должна прекратить нарушения прав человека», — уверен Кислица.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора со своим коллегой, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой подтвердил решимость своей страны оказывать давление на Россию до полной деоккупации Крыма.

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