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Под Львовом пострадавшую в ДТП врач отправил умирать домой
Скандальный случай произошел на Львовщине в мае прошлого года. Установлено, что в Перемышлянскую центральную районную больницу была доставлена 73-летняя местная жительница, получившая тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Однако заведующий одного из отделений райбольницы не предоставил женщине необходимой медицинской помощи, вследствие чего пенсионерка через несколько часов умерла у себя дома, сообщает ГУ Нацполиции Львовской области.
Следователи уже объявили врачу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей «Невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, что привело к тяжким последствиям для больного». Врачу грозит лишение свободы до двух лет.
Местные издания задаются вопросом, почему следствие тянулось целый год и 44-летнему медику объявлено о подозрении только сейчас? Не известно также, продолжает ли врач работать дальше или отстранен от занимаемой должности. Прокуратура и полиция об этом не информируют.
Между тем недавно на Львовщине произошел другой вопиющий случай. Парень умер от аппендицита, хотя, когда обращался в больницу, врачи заявили, что он «просто переел».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что харьковчанка обвинила врачей одной из больниц в смерти своей мамы. По словам женщины, они даже не пытались помочь умирающей и буквально выставили ее на улицу.
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