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Легендарный испанский футболист завершил карьеру (фото, видео)
39-летний форвард «Атлетика» из Бильбао Аритц Адуриц принял решение завершить карьеру игрока. Футболист решил не дожидаться возобновления сезона в чемпионате Испании и принял решение повесить бутсы на гвоздь.
Баскский клуб трогательно попрощался со своей легендой.
San Mames se ilumina para despedir a nuestra leyenda @AritzAduriz11— Athletic Club (@AthleticClub) May 20, 2020
Eskerrik asko, Aritz#AdurizLeyenda #AthleticClubpic.twitter.com/LjJAYYIBSw
В общей сложности Аритц провел за «Атлетик» 12 сезонов, став лучшим бомбардиром команды в 21-м столетии — на его счету 172 забитых мяча в 405 проведенных матчах.
Отметим, что кроме «Атлетика» Адуриц также выступал за «Вальядолид», «Мальорку» и «Валенсию». Несмотря на успешную игру в своем родном клубе, форвард не стал ведущим игроком в сборной Испании — за «Фурию Роху» он провел всего 13 матчей, в которых забил два мяча.
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