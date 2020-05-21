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Спорт

Легендарный испанский футболист завершил карьеру (фото, видео)

11:40 21 мая 2020
Аритц Адуриц
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

39-летний форвард «Атлетика» из Бильбао Аритц Адуриц принял решение завершить карьеру игрока. Футболист решил не дожидаться возобновления сезона в чемпионате Испании и принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Баскский клуб трогательно попрощался со своей легендой.

В общей сложности Аритц провел за «Атлетик» 12 сезонов, став лучшим бомбардиром команды в 21-м столетии — на его счету 172 забитых мяча в 405 проведенных матчах.

Отметим, что кроме «Атлетика» Адуриц также выступал за «Вальядолид», «Мальорку» и «Валенсию». Несмотря на успешную игру в своем родном клубе, форвард не стал ведущим игроком в сборной Испании — за «Фурию Роху» он провел всего 13 матчей, в которых забил два мяча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что автор первого хет-трика в истории сборной Украины Марко Девич завершил карьеру.

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