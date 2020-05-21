Происшествия

Покушение на криминального авторитета в Мукачево: появилась информация о задержанных киллерах (фото)

Покушение на криминального авторитете в Мукачево произошло 7 февраля 2020 года. Около 10 часов утра к правоохранителям поступила информация о стрельбе на улице Сеченова. Тогда огнестрельные ранения получили два человека - 24-летний и 40-летний местные жители, сообщает прокуратура Закарпатской области.

Фото раненого «авторитета» и расстрелянной машины попали в сеть.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что к преступлению причастны 41-летний житель села Старое Довыдково и 33-летний житель Мукачево (он сейчас содержится под стражей по подозрению в попытке убить таксиста 17 марта 2020 года).

Следствие установило, что подозреваемые хорошо спланировали покушение: купили оружие, разведали ежедневный маршрут жертв, подобрали место нападения и подготовили пути отхода.

Утром 7 февраля исполнитель покушения, увидев автомобиль Mercedes Gelandewagen, открыл по нему огонь из автомата. Разрядив два магазина, он бросил в сторону машины спецсредство «Терен-7м», после чего скрылся на велосипеде.

Следователи уже сообщили мужчинам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на убийство двух или нескольких лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц». 20 мая судья Ужгородского горрайсуда Закарпатской области удовлетворил просьбу обвинения о взятии под стражу на 60 дней второго подозреваемого. Ведется следствие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после стрельбы в Мукачево 7 февраля 2020 года местные власти просили ввести в город Нацгвардию.



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