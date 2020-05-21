Происшествия

В Одессе закроют один из лучших пляжей: из танкера Delfi вытекает топливо (фото)

В четверг, 21 мая, с потерпевшего крушение в Одесском заливе танкера Delfi в очередной раз вытекло дизтопливо. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов на брифинге, прошедшем прямо на пляже «Дельфин», неподалеку от лежащего на боку судна. Утечку мазута с Delfi зафиксировали специалисты муниципальной экологической лаборатории и представители областной экологической инспекции.

«Зафиксировано превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ, в частности, углеводорода. Пробы переданы в лабораторию для окончательных выводов и оценки, в том числе и причиненного ущерба», — сказал глава постоянной депутатской комиссии горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций Александр Иваницкий.

Он также выразил сожаление по поводу того, что в силу законодательных норм сейчас невозможно «взять и убрать этот танкер с пляжа».

«К сожалению, по мнению капитана Одесского морского торгового порта, в соответствии с международным морским законодательством, он не имеет права в течение года самостоятельно, без согласия судовладельца, демонтировать этот объект. Мы добиваемся решения суда, которое бы сократило эти сроки, и тогда областная экоинспекция обратится в суд с иском к Администрации морских портов Украины из-за бездеятельности. В таком случае этот объект демонтируют за государственные счет, а потом взыщут средства с судовладельца», — пояснил Иваницкий.

По словам и. о. начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Артема Заярного, допустимые экологические показатели в районе пляжа «Дельфин» превышены, по предварительным оценкам, в 15 раз.

Мэр Труханов заявил, что руководство города неоднократно обращалось в различные инстанции, включая Кабмин, с настоятельной просьбой убрать аварийное судно с побережья. «Никто не хочет брать на себя ответственность… — сказал мэр. — Сезон уже начался, а центральные власти ничего не делают, чтобы убрать от берега танкер».

По его словам, местные специалисты выставили дополнительные боновые заграждения, и пляж «Дельфин», скорее всего, будет закрыт.

Впрочем, Труханов пообещал, что организует там «элитный отдых для киевских чиновников».

«Знаю, что в Одессу на отдых из Киева собираются приехать многие чиновники, так как отдыхать в привычных местах за рубежом сейчас не могут… Предлагаю поставить вот здесь (на „Дельфине“. — Авт.) топчаны. Мы обеспечим им элитный отдых — вокруг этой „красоты“ и запахов… Приезжайте в Одессу, господа министры!» — пригласил мэр.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что танкер прибило к берегу 22 ноября 2019 года. Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории. Но танкер и по сей день «украшает» пляж.

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