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Деньги

Доллар резко пошел в рост: курс НБУ на 22 мая

19:36 21 мая 2020
доллар
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Национальный банк Украины установил новый курс гривни к доллару. Стоимость американской валюты растет. На 22 мая курс повысился на 18 копеек — до 26,76 грн/доллар с 26,58 UAH/USD в предыдущий банковский день.

график доллар

Как видно на графике, курс доллара пошел в рост с 21 мая. До этого около двух недель валютные курсы по доллару и евро снижались.

Напомним, валютные аналитики, опрошенные «ФАКТАМИ», считали, что позитивным сигналом для валютного рынка стал принятый закон о банках, открывающий путь к сотрудничеству с МВФ. При этом в Нацбанке предупреждают, что на второй квартал придется пик экономического кризиса из-за пандемии и введенного карантина. Спад в экономике отразится и на курсе национальной валюты. Об этом в статье «Доллар подешевел, а евро подорожал: что будет дальше».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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