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Доллар резко пошел в рост: курс НБУ на 22 мая
Национальный банк Украины установил новый курс гривни к доллару. Стоимость американской валюты растет. На 22 мая курс повысился на 18 копеек — до 26,76 грн/доллар с 26,58 UAH/USD в предыдущий банковский день.
Как видно на графике, курс доллара пошел в рост с 21 мая. До этого около двух недель валютные курсы по доллару и евро снижались.
Напомним, валютные аналитики, опрошенные «ФАКТАМИ», считали, что позитивным сигналом для валютного рынка стал принятый закон о банках, открывающий путь к сотрудничеству с МВФ. При этом в Нацбанке предупреждают, что на второй квартал придется пик экономического кризиса из-за пандемии и введенного карантина. Спад в экономике отразится и на курсе национальной валюты. Об этом в статье «Доллар подешевел, а евро подорожал: что будет дальше».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»138
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