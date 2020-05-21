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Украина

Стало известно о судьбе "застрявших" в Украине детей от суррогатных матерей (видео)

20:26 21 мая 2020
дети
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Резонансное дело о детях, рожденных суррогатными матерями в Украине для заказчиков-иностранцев, близко к разрешению. Украина устранила последние препятствия для того, чтобы новорожденные могли попасть в свою новую семью. Малыши смогут выехать за границу уже на следующей неделе, после 25 мая.

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, оформлены необходимые документы о гражданстве для детей, которые поедут в Испанию. Также легализованы свидетельства о рождении детей, которые будут воспитываться в семьях в Китае.

Напомним, из Украины из-за введенного карантина иностранцы не смогли забрать детей, рожденных суррогатными матерями. Новорожденные были размещены в отеле в Киеве.

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба высказался за мораторий на суррогатное материнство в Украине. Детский омбудсмен признал, что ему противостоит очень сильное лобби.

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