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Происшествия

Наелся металлических предметов: открылись неожиданные обстоятельства смерти ребенка под Одессой

21:28 21 мая 2020
Руки
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В четверг, 21 мая, в селе Троицкое Любашевского района на Одесчине простились с маленьким Богданчиком. Пятиклассник скончался в районной больнице, куда его в критическом состоянии доставили два дня назад.

Выяснилось, что двое суток мальчик мучился от острых болей в животе, якобы от съеденной зеленой черешни, но мать вместо врача сначала пригласила знахаря.

Односельчане утверждают, что в районную больницу Богдана привезли поздно.

«Врачи сказали, что у него перитонит, притом в запущенном состоянии», — рассказали в школе.

По словам главного врача Любашевской центральной районной больницы Дмитрия Фомина, доставленного к ним маленького пациента сразу же поместили в реанимационное отделение.

«Медики действовали оперативно, но фактически не успели даже приступить к каким-то манипуляциям — не выдержало сердце мальчика. Семьдесят пять минут проводили реанимационные мероприятия, стремясь запустить „главный мотор“ организма. Увы…», — сказал главврач.

Врачи убеждены, что ребенка можно было спасти, если бы его вовремя привезли в больницу.

«Даже несмотря на то, что при вскрытии в желудке мальчика обнаружили металлические предметы (гайки, болты, саморезы). Все это можно было извлечь относительно безболезненно, но своевременно, и тогда бы он жил…», — сообщили в больнице.

Выяснилось также, что умерший страдал рядом заболеваний психоневрологического характера и требовал особого отношения к себе. В частности, нуждался в повышенном внимании со стороны взрослых, чего ему хронически не хватало.

По словам соседей, семья, в которой рос Богдан, «какая-то непутевая: мать любит приложиться к бутылке, а отец сутками на работе».

Ответ на вопрос об ответственности во многом зависит от выводов судебно-медицинских экспертов, которые работают в рамках открытого уголовного производства.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на Донбассе медики спасли детей, которые отравились неизвестной жидкостью на детской площадке.

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