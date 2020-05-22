Экс-футболист сборной России заразился коронавирусом

Спорт

Победитель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе питерского «Зенита», экс-форвард сборной России 36-летний Павел Погребняк, выступающий за «Урал», заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга. Ранее вспышка COVID-19 была зафиксирована в турецком «Бешикташе».

«По результатам общекомандного тестирования на COVID-19, было выявлено наличие коронавирусной инфекции в организме Павла Погребняка. Его тест, который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат. Отметим, что заболевание у Павла протекает в легкой форме. Его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Мы желаем Павлу скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!

Отметим, что у остальных игроков и персонала команды тесты на наличие коронавирусной инфекции отрицательны", — сказано в заявлении пресс-службы ФК «Урал».

Отметим, что за годы карьеры Павел Погребняк, кроме «Зенита» и «Урала», выступал также за «Спартак», московское «Динамо», «Тосно», «Штутгарт», «Фулхэм» и «Рединг». В 2008 году нападающий не только завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, но и стал лучшим бомбардиром еврокубкового турнира. В футболке сборной России Погребняк провел 33 поединка и забил 8 мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у первого футболиста в российской премьер-лиге Джефферсона Фарфана диагностирован COVID-19.

Фото championat.com

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