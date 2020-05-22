26.65 / 26.91 28.90 / 29.41
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Экс-футболист сборной России заразился коронавирусом

11:52 22 мая 2020
Павел Погребняк
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Победитель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе питерского «Зенита», экс-форвард сборной России 36-летний Павел Погребняк, выступающий за «Урал», заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга. Ранее вспышка COVID-19 была зафиксирована в турецком «Бешикташе».

«По результатам общекомандного тестирования на COVID-19, было выявлено наличие коронавирусной инфекции в организме Павла Погребняка. Его тест, который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат. Отметим, что заболевание у Павла протекает в легкой форме. Его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Мы желаем Павлу скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!

Отметим, что у остальных игроков и персонала команды тесты на наличие коронавирусной инфекции отрицательны", — сказано в заявлении пресс-службы ФК «Урал».

Отметим, что за годы карьеры Павел Погребняк, кроме «Зенита» и «Урала», выступал также за «Спартак», московское «Динамо», «Тосно», «Штутгарт», «Фулхэм» и «Рединг». В 2008 году нападающий не только завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, но и стал лучшим бомбардиром еврокубкового турнира. В футболке сборной России Погребняк провел 33 поединка и забил 8 мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у первого футболиста в российской премьер-лиге Джефферсона Фарфана диагностирован COVID-19.

Фото championat.com

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

место убийства

Массовое убийство на Житомирщине: появились фото с места трагедии

Давид Мота

Притворявшегося миллиардером рэпера похитили и замучили до смерти, требуя отдать несуществующие деньги (фото, видео)

очередь

"Бедные люди": в 200-метровой очереди на троллейбус киевляне стояли полтора часа (видео)

Анатолий Матвиенко

Умер известный украинский политик Анатолий Матвиенко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер