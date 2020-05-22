Под Одессой подростки избили сверстницу с психическим расстройством: сеть взбудоражило видео

Происшествия

Подростки из Черноморска, города под Одессой, выложили в соцсеть видео, на котором девочка-подросток бьет ногами и руками другую девочку (ей 14 лет), лежащую на земле. Затем просто усаживается на нее верхом, как на мешок. Потерпевшая через силу поднимается, но агрессивная соперница снова набрасывается на нее и продолжает бить. Слышно, что рядом находятся другие дети, которые фиксируют происходящее на телефон, выкрикивая: «Давай ее!» — и при этом смеются. (Напомним, недавно под Харьковом подростки устроили расправу над девушкой с инвалидностью.)

Очевидец инцидента написал в соцести, что у потерпевшей — особенности психического развития. «Девочка, которую бьют, с психическим расстройством и никогда никому зла не причиняла! Как такое можно сделать? Бить, смеяться… и выставлять в Интернет…» — возмущается он.

Отмечается, что потерпевшую, которую зовут Соня, «били как могли». В сети обсуждают инцидент, не скрывая эмоций. Мнения при этом расходятся: «Эта девочка безобидна, раздает вечно цветы всем, с детьми играет…»

«Куда катится мир?», «Сливайте их данные — и под суд», «Да просто надо ремнем „открестить“, чтобы поняли, как оно, когда тебя избивают».

«Тут ремень не поможет, тут надо уже „с кулака в челюсть“, чтобы понимала, что такое, когда ты беззащитна…»

«Даже не знаю, что с такими дрянями делать? Бить или же просто общество от подобных должно отвернуться и вычеркнуть их из своей жизни? Если они творят такое в 15, то толку из них не будет…»

«Ребенку нужно объяснять, рассказывать и воспитывать личным примером, а не материть и бить друг друга в семье…»

Как сообщили в полиции, упомянутое видео обнаружено ими во время мониторинга сети Интернет.

«Указанное событие зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время личности непосредственных участниц инцидента, а также еще трех девушек, которые при нем присутствовали, установлены. Для дачи объяснений и принятия правового решения все они вместе с родителями приглашены в Черноморское отделение», — уточнили в полиции.

Сейчас проверка продолжается. После ее завершения будет дана правовая оценка действиям каждого из участников инцидента. О состоянии избитой Сони ничего не сообщается.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о подобном инциденте в Киеве, где буллингу подверглась школьница. На жилмассиве Борщаговка старшие девочки сильно избили девятиклассницу Настю и сняли это на видео. Девочка была новенькой в школе — якобы именно это и спровоцировало агрессию подростков.



А в Тернополе подросток зверски избил пенсионера, сломав ему ребра, а другие ребята снимали происходящее на видео.

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