Спорт

Экс-футболист «ПСЖ» погиб в 24 года (фото)

Бывший футболист французского «Пари Сен-Жермен» Жордан Диакисе погиб в Париже в 24 года. Об этом сообщил любительский клуб «Фуриани Альяни», в котором в последнее время выступал защитник. Причины смерти пока не известны.

Диакисе — воспитанник «ПСЖ» и с сезона-2013/2014 выступал за вторую команду парижан. Перед переходом в «Фуриани» Жордан защитник играл в клубах Швейцарии и Хорватии.

Также Диакисе вызывался в молодежную сборную Франции, за которую провел три матча.

В свое время Жордан Диакисе играл в молодежной сборной Франции

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, футболист бразильского «Индепендьенте» Кайо Фелипе погиб от удара током.

Фото Getty Images, ФК «Фуриани Альяни»

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