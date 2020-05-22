Масштабный обвал жилого дома в Одессе: жильцы требуют новые квартиры (фото, видео)

Происшествия

Одесса, похоже, прочно удерживает первенство в антирейтинге аварийных и обрушившихся зданий. В ночь на пятницу, 22 мая, произошло частичное обрушение еще одного старинного жилого дома — по улице Среднефонтанской, 29. Согласно информации горсовета, «этот дом 1920 года постройки, частично отселен, в нем 22 квартиры и сейчас проживали 35 человек».

По данным регионального главка ГСЧС, «обошлось без жертв и пострадавших, из двух разрушенных квартир отселены 5 человек». На месте ЧП работали 33 человека и 12 единиц техники, а также сотрудник Нацполиции. Сейчас завершена эвакуация, идет процесс расселения-переселения жильцов. И здесь — не без проблем.

С учетом горького опыта своих товарищей по несчастью из других обрушившихся недавно домов жильцы со Среднефонтанской требуют их отселить, а дом полностью отремонтировать. Либо предоставить всем другие квартиры. Тем более что людей предупредили об опасности в случае, если они все же останутся в аварийном здании.

Это не отрицают и коммунальщики. По словам замдиректора департамента городского хозяйства Виталия Цуркана, в мэрии решили определить в гостиницу одну семью. «Остальных предупредили, что оставаться в аварийном доме опасно. Отселиться предложили жильцам двух квартир — №№ 11 и 18. Первые отселены к родственникам в этом же доме, временно. Из квартира № 18 — в гостиницу «Одесский дворик», — сказал Цуркан.

Он сообщил, что дальнейшую судьбу этого дома определит строительная экспертиза, в течение недели. Как вариант, мэрия рассматривает «восстановление и усиление строения или полный демонтаж флигеля». И предостерег от самостоятельных ремонтных работ, поскольку это чревато новыми обрушениями.

На возмущенные реплики жителей, в частности, о том, что рядом возводят огромные жилые дома и целые комплексы, а их дом ни разу не ремонтировали с момента постройки и даже не газифицировали, чиновник ответил: «Еще в 2003 году ваш дом подлежал отселению, но что-то пошло не так. В квартиры прописали большое количество людей, и застройщик передумал отселять…»

В мэрии подтвердили, что частично обвалившееся здание было построено в 1920 году.

«Согласно решению Одесского городского совета от 16.06.1978 г. № 323, дом находится в аварийном состоянии, — уточнили в горсовете. — Из квартиры № 11 (3 человека, из них 1 ребенок) переселены в квартиру № 14 этого дома, жильцы квартиры № 18 (2 человека) переселены в отель „Одесский дворик“ по ул. Успенской, 19, с обеспечением питанием. Остальные жители дома остались в своих квартирах».

Вот и жильцы заявляют, что за 40 (!) «аварийных лет» они «уже давно получили право на новое жилье — хотя бы в тех же возводимых по соседству домах».

В то же время подразделения ГСЧС продолжают работы по ликвидации последствий разрушения 18 мая четырехэтажного жилого дома по улице Торговой. В ходе повторного обследования завалов кинологическими расчетами сегодня обнаружили живого… кота. По словам его хозяйки, Тео — такова кличка пушистика — пропал сразу после обрушения: «Честно, уже думала, что мой Тео погиб, но, о чудо!..»

Как оказалось, испуганное животное забилось в «отдаленном углу чердака», где и пряталось все это время. К счастью, Тео не только жив, а и вполне здоров, вот только немного проголодался. Свою хозяйку, которой его передали спасатели, он приветствовал мощным мяуканьем.

«Нами проведен демонтаж шифера частично разрушенной кровли, демонтированы деревянные конструкции, обрушены при помощи натяжного троса с лебедкой остатки аварийных третьего и второго этажей. Приняты меры по извлечению мебели со второго этажа, на которой держится часть этажного перекрытия, начата расчистка разрушенных конструкций с территории котлована. К выполнению работ привлечены 18 единиц техники и 76 человек», — рапортуют в ведомстве.

На этом объекте у коммунальщиков те же «жилищные проблемы», что и на других, аналогичных. Потерпевшие жильцы настаивают на компенсации, включая новые квартиры. Город, хоть и обещал помочь, но ставку, похоже, делает все же на заинтересованность застройщика, который полным ходом вел строительные работы впритык к старому зданию. Это понимают и на самой фирме «Некст Джен Девелопмент». Так, сегодня ее директор Наталья Саранская озвучила позицию компании. Она, в частности, утверждает, что работы по демонтажу помещений по Торговой, 22, из-за чего могло случиться обрушение, велись подрядчиком.

«По предварительным данным экспертов, подрядчик ООО „Аквилон плюс“ выполнил демонтажные работы в соответствии с проектной документацией, разработанной в соответствии с действующими государственными строительными нормами», — заявила директор.

Касаясь причин ЧП, она заметила, что окончательные выводы сделает специальная комиссия по итогам обследования специалистами горсовета и строительной академии. Однако добавила: «Мы не будем ждать заключения экспертов и результатов расследований и уже находимся в полном контакте со всеми пострадавшими в результате обвала части дома. Занимаемся поиском нового жилья для их расселения на постоянное место жительства».

А вот жители домов, располагающихся по соседству с обрушившимся, подтверждают: демонтаж бывшего здания бань на Торговой, 22, может привести к обрушению еще ряда зданий. В частности, домов № 11 и № 13 по улице Конной. Они категорически против возобновления работ на стройплощадке.

Напомним, ранее рухнул флигель жилого дома № 9 на Польском спуске, который был признан аварийным в 1996 году. 18 мая (в тот же день, что и обрушение на Торговой) на улице Троицкой обвалилась часть стены дома № 20. До того, 9 апреля, рухнула стена дома № 5 по улице Канатной.

Горожане, проживающие в исторической части Одессы, где очень много старых домов (в том числе с великолепной архитектурой, памятников), все чаще задаются вопросом: где случится следующий обвал?.. Ответа на этот вопрос у местной власти нет, как нет необходимых финансов. Последних нужно ох как много!

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