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Происшествия

Смертоносный пожар в одесском колледже: в деле первый арестованный

18:50 22 мая 2020
Одесский колледж после пожара
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В деле о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в декабре 2019 года погибли 16 человек, появился первый заключенный.

В пятницу, 22 мая, Киевский районный суд Одессы по ходатайству следствия арестовал бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе указанного учебного заведения. Мужчине вменяют ч. 2 ст. 270 («Нарушение требований пожарной безопасности») Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемый был назначен на должность заместителя директора по административно-хозяйственной работе и, согласно должностной инструкции, на него был возложен ряд обязанностей по обеспечению пожарной безопасности.

При этом, по данным следствия, он не выполнял должным образом свои обязанности, не принял меры для устранения нарушений. Пост замдиректора мужчина занимал до 2 декабря 2019 года и уволился за два дня до трагических событий — масштабного пожара с большим количеством жертв и потерпевших.

Как отметил представитель стороны обвинения, этот подозреваемый скрывался от следствия и был объявлен в розыск, «а сейчас он появился со своим адвокатом».

Рассмотрев ходатайство, суд избрал меру в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права на залог. Таким образом, мужчина будет помещен в СИЗО, где пробудет как минимум до 16 июля.

Ранее «ФАКТЫ» подробно сообщали о масштабном пожаре в одесском колледже и его последствиях: погибли 16 человек (дети, сотрудники и спасатель), пострадали — более 30.

По факту пожара открыто уголовное производство. В связи с пожаром были уволены начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и один из его заместителей Михаил Вовк. Виктора Федорчака отправили под домашний арест. Ему инкриминируют служебную халатность, которая привела к масштабным пожарам с человеческими жертвами в Одессе.

На прошлой неделе правоохранители сообщили о подозрении заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства. По решению суда она помещена под круглосуточный домашний арест.

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